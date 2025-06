Musical em Curitiba celebra os Paralamas do Sucesso; ingressos populares

Os Paralamas do Sucesso, uma das mais importantes bandas brasileiras de todos os tempos são os homenageados com o musical ‘VITAL, o musical dos Paralamas’. Além de relembrar os 40 anos de trajetória do grupo, o espetáculo celebra a amizade de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. O show acontece nos dias 26 e 27 de junho no Teatro Positivo e os ingressos têm preços populares, a partir de R$ 21.

Depois do grande sucesso das temporadas de lançamento no Rio de Janeiro e em São Paulo, o musical vem para Curitiba para que os fãs da banda e do bom rock nacional possam aproveitar. A idealização do espectáculo é do produtor Gustavo Nunes (Turbilhão de Ideias) e de Marcelo Pires (escritor e diretor da Ideia da Silva).

VITAL, o musical dos Paralamas, é ainda uma homenagem à relação do trio com José Fortes, empresário deles desde o início e uma espécie de quarto Paralama. “Esta é uma história sobre amizade, sobre a longevidade de uma banda que começa quando os integrantes eram adolescentes e está aí até hoje. E também sobre memória, seja ela afetiva ou seletiva, que toca a cada um de diferentes formas. É um espetáculo essencialmente emocional”, explica Patrícia Andrade, que foi quem escreveu o musical.

Os Paralamas serão interpretados por: Rodrigo Salva (Herbert Vianna), Franco Kuster (João Barone) e Gabriel Manita (Bi Ribeiro). Nando Motta é alternante no papel de Herbert Vianna. Já Hamilton Dias viverá o empresário José Fortes. O elenco é composto ainda por: Barbara Ferr, Herberth Vital, Maria Vitória Rodrigues, Ivanna Domenyco, Pedro Balu e Rodrigo Vechi.

“O espetáculo conta com o aval da banda, que está acompanhando desde a ideia inicial, passando pela criação do texto e a seleção do elenco principal. Levar aos palcos um espetáculo com esse teor, é, sobretudo, valorizar a nossa memória cultural. Optamos por focar em conteúdo brasileiro, valorizar nossas raízes, ao invés de encenar musicais estrangeiros”, sinaliza Gustavo Nunes.

Resumo

O musical passeia pelas quatro décadas da banda, mostrando desde os primórdios, a amizade entre os integrantes, os primeiros shows amadores, a primeira apresentação no Circo Voador (abrindo um show do Lulu Santos), a participação na 1ª edição do Rock in Rio, que ajudou a catapultar o sucesso da banda. Passa pelo estouro nacional, por grandes momentos vividos pelos Paralamas, mas também traz instantes importantes da vida do trio, como o acidente sofrido por Herbert Vianna, em 2001.

A ficha técnica do musical traz ainda grandes nomes como André Cortez (cenografia), Karen Brusttolin (figurinos), Paulo Cesar Medeiros (iluminação), Marcia Rubin (coreografia), João Paulo Pereira (designer de som) e Beto Carramanhos (visagismo).

A cenografia concebida por André Cortez traz plataformas que compõem vários quadros em perspectiva, que dão a possibilidade de múltiplos planos de cena, vários cenários e locações ao mesmo tempo. É um cenário abstrato, mas que permite uma multiplicidade de espaços.

Pensar em Paralamas é falar de música e, como não poderia deixar de ser, a obra monumental dessa banda é uma estrela do espetáculo, que faz um passeio pelos grandes clássicos e também apresenta canções menos conhecidas, sempre a serviço da dramaturgia.

O roteiro traz pérolas como ‘Lanterna dos Afogados’, ‘Busca Vida’, ‘Óculos’, ‘Alagados’, ‘Tendo a lua’, ‘Caleidoscópio’, ‘Romance Ideal’ e ‘Meu erro’, entre tantas outras.

Todos os atores tocam instrumentos durante o musical, especialmente nas cenas que recriam apresentações originais dos Paralamas. Eles estarão acompanhados por uma banda formada por Eveline Garcia (Teclado I e Regência), Anne Amberget (Teclado II), Rafael Maia (Bateria), Raul D’Oliveira (baixo) e Raul Colombini (guitarra).

PCD

O projeto teve ainda como ponto primordial acolher no elenco um ator/atriz PCD. “Desde as audições, estivemos empenhados em abrir essa oportunidade e, felizmente, tivemos a contratação do ator Herberth Vital. Não poderíamos contar a história dos Paralamas sem abordar essa temática e isso não poderia ser feito sem termos um PCD no elenco”, explica Gustavo Nunes.

Serviço

O espetáculo "Vital, Musical dos Paralamas" será no Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300). A abertura da casa será às 19h e show às 20h (duração de 150 minutos, com intervalo). Os ingressos variam de R$ 21 a R$ 250, variando de acordo com o setor e modalidade escolhidos.