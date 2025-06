Arraiá urbano invade a Prudente de Moraes neste sábado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo sábado (14), a Alameda Prudente de Moraes, um dos polos gastronômicos mais queridos de Curitiba, vai se transformar em um verdadeiro arraiá urbano. Das 10h às 20h, o trecho entre as ruas Fernando Moreira e Saldanha Marinho estará completamente fechado para carros para receber mais uma edição da Prudente Cultural, desta vez com o tema “Mercado Junino”.

Não é só comida boa que vai rolar por lá. A festa promete uma experiência completa com decoração típica, música ao vivo, atividades para a criançada e, claro, muitas promoções nos bares, pubs e restaurantes da região.

“Teremos uma grande celebração junina no coração da cidade, contando com decoração temática, comidas típicas e promoções do comércio local”, comenta o produtor da Prudente Cultural, Elerton Alerta.

Mulheres comandando o forró

Um dos destaques da programação musical é o grupo “Forró de Maravilha”, que traz um diferencial super especial para a cena curitibana: é o único grupo de forró da cidade formado exclusivamente por mulheres.

Fundado em 2019, a banda reúne cinco musicistas apaixonadas pela cultura nordestina: Marina Camargo na sanfona, Cida Airam nos vocais, Gabriela Bruel na zabumba, Bruna Buschle no contrabaixo e Nati Bermúdez no triângulo e voz. Elas prometem um show que vai do baião ao arrasta-pé, passando pelo xote e outras vertentes do forró tradicional.

Para completar a festa, as DJs Selecta Manzan e MiTay também vão agitar o público com suas discotecagens.

Sabores de festa junina e programação para a criançada

Que arraiá seria completo sem aquelas comidinhas típicas que a gente ama? Os estabelecimentos da alameda prepararam cardápios especiais, com destaque para quentão, pinhão e outras delícias da gastronomia junina.

Participam desta edição o Bar Jataí, o Canto Bar de Parrilla, o Bar Caramelo, o Seu Prudente, o Café Louis Philippe, o Local Pães e Cafés, o TRAMA Restaurante, o Pinot Wine Bar, o Jardim da Prudente, o Enna e a Carmel’s Pipocas & Sabores.

O evento terá atividades recreativas gratuitas para a garotada se divertir enquanto os adultos aproveitam as opções gastronômicas.

Compras com promoções

Além da gastronomia, algumas lojas da alameda também estarão abertas com condições especiais. É o caso da Gold Coast Tattoo e da Casa de Bijoux, que oferece joias alternativas, bijuterias de design diferenciado, roupas e itens personalizados.

Toque francês na festa junina

A Aliança Francesa de Curitiba, que fica na própria alameda, preparou uma programação especial para o dia 14 com o tema “festa junina com toque francês”. O público poderá participar de workshops, bate-papos, oficinas culturais e degustações que celebram o encontro entre as culturas brasileira e francesa.

Para conferir a programação completa, basta acessar o perfil oficial no Instagram (@af_Curitiba). Os ingressos estão disponíveis no site https://www.sympla.com.br/produtor/afcuritiba.

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre o evento, siga a Prudente Cultural no Instagram: @prudentecultural.