Antiga Mercadoteca vai virar maior Kharina de Curitiba; veja novidades

Um dos endereços gastronômicos mais conhecidos do Mossunguê vai ganhar uma nova vida. O espaço que durante quase uma década abrigou a Mercadoteca será transformado na maior unidade do Kharina em Curitiba, com uma proposta diferente das outras sete lojas da rede.

A nova operação deve abrir as portas entre novembro e dezembro, na Rua Paulo Gorski, e terá restaurante, padaria própria, empório, espaço kids ampliado e áreas exclusivas para aniversários, encontros empresariais e outros eventos.

A mudança também marca a chegada do Kharina ao Ecoville. Segundo o diretor-executivo da rede, Mateus Neves, a região já estava no radar da empresa há algum tempo.

“Fazia um tempinho que procurávamos um ponto no Ecoville. A Mercadoteca já tinha encerrado as atividades e, coincidentemente, nos procurou. Na época não deu certo. Depois, entregaram o ponto e fizemos a negociação diretamente com o proprietário”, conta.

A Mercadoteca foi inaugurada em 2015 e ficou conhecida por ser pioneira em Curitiba no conceito de mercado gastronômico compartilhado, reunindo diferentes operações de comida e bebida no mesmo espaço.

Agora, o endereço terá uma única marca. E a proposta do Kharina é justamente fazer com que o cliente consiga resolver diferentes momentos da alimentação sem precisar atravessar a cidade.

Kharina terá padaria e empório

A principal novidade será a combinação de serviços que ainda não existem nas outras unidades da rede. Além do restaurante tradicional, a nova loja terá uma padaria própria, com produção de pães frescos, itens de fermentação natural e croissants. Parte dos produtos será preparada diariamente no próprio local.

A ideia surgiu, inclusive, de pedidos dos próprios clientes. Neves conta que uma situação comum na região é a de pais que buscam os filhos na escola no fim da tarde e procuram um lugar onde possam tomar um café e conversar enquanto as crianças brincam em segurança.

“É um pedido grande das mães: onde tomar um café e deixar as crianças brincando em segurança? A pessoa pode vir no fim da tarde, tomar um café e deixar a criança no parquinho”, explica.

O espaço kids será o maior entre todas as unidades da rede. A nova loja também terá dois ambientes específicos para reservas, algo que as demais unidades não possuem.

Eles poderão ser utilizados para aniversários, encontros de empresas e comemorações familiares.

Outro novo braço será o empório, uma antiga demanda dos clientes do Kharina. Entre os produtos estarão carnes e itens para churrasco, incluindo cortes que já fazem sucesso nos restaurantes da marca.

A rede pretende oferecer kits com opções como entrecot, picanha e linguiça, além de acompanhamentos como maionese de batata, arroz biro-biro, farofa e massas.

A aposta tem relação com outro reconhecimento recente do Kharina: a rede foi premiada pelo Bom Gourmet como melhor steakhouse. O entrecot da casa também recebeu um prêmio internacional em uma competição realizada nos Emirados Árabes, segundo Neves.

Maior loja e expectativa de faturamento

Hoje, o Kharina tem sete lojas. A unidade do Ecoville será a oitava e deverá ser a maior em espaço e movimento. A expectativa também é de que ela se torne a loja de maior faturamento do grupo.

Segundo Neves, a previsão é que a unidade alcance faturamento entre 40% e 50% acima das demais lojas. Com isso, o novo endereço poderá representar cerca de 25% do faturamento total da rede.

O número de funcionários também será maior. Enquanto as lojas tradicionais trabalham com aproximadamente 40 a 45 colaboradores, a nova unidade deverá reunir entre 100 e 120 pessoas, considerando restaurante, padaria, empório e recreação. “Não é mais um Kharina. Vai ser diferente por tudo o que estamos falando”, resume o diretor.

Restaurante, café e delivery no Ecoville

A escolha do endereço também responde a uma demanda percebida pela rede. De acordo com Neves, muitos clientes do Kharina que moram no Ecoville precisam atravessar dois ou três bairros para chegar às unidades atuais. Ao mesmo tempo, a região tem uma concentração menor de empresas do que outras áreas da cidade e muitos moradores recorrem ao delivery por falta de opções próximas.

A nova loja pretende ocupar justamente esse espaço. O cliente poderá passar pela manhã para comprar pão fresco, queijo ou brioche; almoçar com o cardápio tradicional do Kharina; trabalhar no local usando internet; encontrar amigos para um café à tarde; jantar ou levar produtos do empório e da padaria para casa. A unidade também terá delivery.

“Queremos trazer essa excelência completa de opções alimentícias”, afirma Neves.

Mesmo instalada em uma das regiões de maior renda de Curitiba, a rede promete manter a estratégia de preços acessíveis que, segundo o executivo, faz parte da identidade do Kharina.

Kharina completa 51 anos

A nova unidade chega justamente no ano em que o Kharina completa 51 anos de história. A marca começou como uma lanchonete com inspiração americana, modelo que fez sucesso em Curitiba, inclusive com o antigo conceito de drive-in. Com o tempo, incorporou o restaurante ao negócio e, nos últimos anos, ampliou a atuação para a linha de steakhouse.

Agora, a rede pretende dar mais um passo com um modelo que combina restaurante, café, padaria, empório e lazer infantil.

A antiga Mercadoteca, por sua vez, encerrou as atividades no Mossunguê em agosto de 2025. A operação foi inaugurada em outubro de 2015 e marcou a cena gastronômica curitibana justamente por reunir diferentes restaurantes e serviços em um mesmo espaço.

No novo projeto, a adega da Vino!, que funcionava na Mercadoteca, continuará no endereço, como um fornecedor do Kharina. A inauguração do novo restaurante está prevista para final de novembro, começo de dezembro, já mirando as reservas de empresas para festas de fim de ano.