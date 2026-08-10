Maior câmara fria do Paraná é inaugurada; veja o investimento

A Master Cargas Brasil vai colocar em operação, ainda em agosto, a maior câmara fria já instalada no Paraná. A estrutura fica no hub logístico da empresa em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O investimento foi de mais de R$ 16 milhões na primeira fase do projeto. A inauguração oficial está marcada para 15 de setembro.

Com 62 mil m² de área construída, o complexo reúne seis câmaras refrigeradas, capazes de operar em temperaturas de até -25°C. Por isso, a nova estrutura deve atender principalmente empresas dos setores de alimentos, bebidas, proteínas e medicamentos. São setores que dependem de controle térmico rigoroso para armazenar seus produtos.

Além do Paraná, a localização estratégica dos Campos Gerais também deve beneficiar empresas de Santa Catarina, já que a região funciona como ponto de conexão logística para o Sul do país. Dessa forma, o novo espaço amplia as opções de armazenagem refrigerada terceirizada para operações de grande volume em toda a região.

Tecnologia e sustentabilidade

A nova câmara fria utiliza sistema de refrigeração à base de CO₂, considerado mais sustentável e eficiente do que soluções convencionais. Entre os diferenciais técnicos, estão o degelo por recuperação de calor e o aproveitamento do calor do condensador para aquecer o piso. Isso reduz o consumo de energia da operação.

Ao todo, a estrutura tem capacidade para armazenar mais de 2,8 milhões de toneladas e pode movimentar até 3 toneladas por dia. O hub logístico de Ponta Grossa, como um todo, ocupa cerca de 400 mil m². Desse total, 30% são destinados a operações refrigeradas.

“Com um megaprojeto no nosso hub logístico de Ponta Grossa, colocamos em operação a maior câmara fria já instalada na região. O mercado precisa e passa a contar com o benefício da terceirização logística para ampliar sua capacidade operacional”, afirma Tânia Lopes Anselmo, fundadora e CEO da Master Cargas Brasil.

Camara fria no Paraná

A nova câmara fria também faz parte de um plano maior de expansão da Master Cargas Brasil. A empresa prevê novos investimentos em unidades no Paraná e em São Paulo, além do fortalecimento de operações internacionais, e-commerce e comércio exterior.

Fundada em 1999, a empresa é uma das maiores do setor logístico do país. Atualmente, conta com 4 milhões de m² de área de armazéns, distribuídos em 50 filiais pelo Brasil, além de operações no exterior. Entre elas, estão duas unidades que atuam como hub para grandes exportadores mundiais de papel e celulose.