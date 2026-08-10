O que está acontecendo com o Habib’s? Dívida chega a R$ 300 milhões

O Grupo Gênios, dono do Habib’s e da Ragazzo, conseguiu na Justiça uma trégua de 60 dias para negociar dívidas que somam mais de R$ 300 milhões. A suspensão das cobranças, concedida em julho pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, protege a rede de bloqueios enquanto busca acordo com credores. Apesar da crise financeira, todas as lojas seguem abertas e atendem cerca de 200 milhões de clientes por ano com mais de 17 mil funcionários. As informações são da Gazeta do Povo.

Em nota, o grupo reconhece a crise e afirma que ingressou com pedido de medida cautelar para negociar passivos acumulados nos últimos anos. A empresa garante que todas as lojas continuam funcionando normalmente e mantêm o padrão de qualidade no atendimento. A rede conta com mais de 17 mil colaboradores e atende cerca de 200 milhões de clientes por ano.

A pandemia reduziu o movimento nas lojas, enquanto a expansão dos aplicativos de entrega aumentou a concorrência e comprimiu as margens de lucro. A alta da inflação elevou os custos operacionais e dificultou a estratégia de preços baixos que sempre caracterizou a marca. Uma esfiha que custava R$ 0,99 há dez anos hoje é vendida a R$ 4,99.

Consumidores relatam queda na qualidade dos produtos

A arquiteta Estela Matheus de Arruda Botelho, de São Paulo, costumava fazer pedidos no Habib’s duas vezes por mês, mas reduziu a frequência. Ela relata falta de padrão nos produtos. Uma vez pediu lanche com peito de frango que veio tão torrado que era difícil até de cortar. A falta de previsibilidade fez a família optar por outras opções.

Cristina Souza, CEO da agência Tanjerin, especializada em foodservice, explica que a pandemia gerou um grande desafio com a profusão de pequenas empresas atuando no delivery. Para redes grandes como o Habib’s, com cozinha espaçosa e parques de diversão, a presença física do consumidor precisa se pagar. O aumento do endividamento das famílias, especialmente nas classes B, C e D, também prejudica a rede.

Fundador criou império após tragédia familiar

Alberto Saraiva fundou o Habib’s em 1988, após uma trajetória marcada por tragédia. Aos 20 anos, estudante de Medicina, precisou abandonar o curso quando o pai foi assassinado durante um assalto. Assumiu a padaria da família no Belenzinho, em São Paulo, que era o único sustento da mãe e dos dois irmãos mais novos.

A estratégia de vender ao preço mais baixo possível para ganhar escala e conhecer profundamente os processos de fabricação trouxe sucesso. Na década de 90, o Habib’s ditava regras para o mercado com relação à qualidade da operação. A empresa vem reagindo à crise atual com aposta em formatos menores, como quiosques e lojas express.