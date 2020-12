Margaret Keenan se tornou a primeira paciente do mundo a receber a vacina Pfizer/BioNTech, após sua aprovação no Reino Unido. Segundo a imprensa britânica, ela recebeu a injeção por volta das 6:45h em Conventry, Inglaterra. A mulher que completará 91 anos na próxima semana afirmou ser um privilégio “ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19. É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar”.

O ato marcou nesta terça-feira (8), o início do programa de vacinação em massa do país. As vacinas serão administradas em 50 centro hospitalares distribuídos pelo território britânico. Os pacientes com 80 anos ou mais que já estão em regime ambulatório são os primeiros da fila.

O premiê britânico, Boris Johnson, agradeceu o trabalho do serviço público de saúde e a todas as pessoas envolvidas no processo: “vamos vencer isso juntos”, afirmou. O Reino Unido planeja vacinar 400 mil pessoas nas próximas semanas.