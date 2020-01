Os pequenos (papais e mamães também, é claro) que são apaixonados pelo Mundo Bita, mas que normalmente não conseguem pagar ingressos com valores altos, terão uma oportunidade única de acompanhar o show “Bita e os Animais” logo nos primeiros dias de fevereiro. Serão duas apresentações, dia 1º e 2, com ingresso a preço simbólico de apenas R$ 1. É quase de graça.

Neste ano, o Teatro EBANX Regina Vogue, no Shopping Estação, irá realizar o projeto social “Oba, hoje tem teatro”. Todo mês, uma peça diferente será exibida, com sessões que custam apenas R$ 1. A proposta é incentivar o acesso à cultura, por meio do teatro, para todos os públicos e principalmente para as famílias carentes. Para abrir a temporada de espetáculos, nos dias 1º e 2 de fevereiro, será exibida a peça “Bita e os Animais”.

No sábado e domingo, as sessões serão realizadas às 15h30. Para assistir a apresentação com o ingresso social a R$ 1, é preciso se inscrever pelo site bit.ly/hojetemteatro e preencher alguns requisitos. É permitido reservar no máximo 3 ingressos por pessoa. Para quem for assistir ao espetáculo, sem ser pelo projeto, os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

O mundo Bita é um planeta que fica na Galáxia da Alegria, ao lado do planeta Música, do planeta Circo e de muitos outros astros divertidos. A principal missão do Bita é fazer com que seus amiguinhos tenham experiências de aprendizado de forma leve e atraente, por isso ele sai em suas viagens musicais cantando e brincando com muitos animais em diversos ambientes da natureza, sempre com muita alegria.

O projeto “Oba, hoje tem teatro” é uma iniciativa que visa trazer acessibilidade ao público através de ações sociais durante o ano todo. Famílias de baixa renda poderão usufruir de ingressos a R$1,00 em peças selecionadas e instituições carentes poderão ter acesso a uma sessão gratuita todo mês. O projeto foi realizado com o programa de apoio de incentivo à cultura.

Quem pode participar

Podem usufruir deste benefício: pessoas com renda até 1 salário mínimo, participantes do programa Bolsa Família, usuários do Armazém da Família ou pessoas que estão recebendo o seguro desemprego. Já as instituições interessadas devem enviar um email para producao@reginavogue.com.br e indicar o número de pessoas que irão assistir a sessão.

Serviço

O que? Bita e os Animais;

Quando? Sábado (01) e domingo (02), 15h30

Quanto? Ingresso social: R$ 1 / Ingresso normal: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira);

Onde? Teatro Regina Vogue (piso L2) – Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças – Curitiba (PR). Mais informações pelo (41) 3094-5300.