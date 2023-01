A novela “Travessia”, de autoria de Glória Perez bateu novamente o recorde de pior audiência para uma novela das nove da Globo na noite de 31 de dezembro de 2022, com 14,48 pontos.

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o folhetim havia atingido a maior baixa até então registrada, de 14,7 pontos.

Glória Perez levou sua insatisfação às redes e respondeu a rede social Choquei no Twitter. O perfil havia noticiado o resultado de audiência com um tuíte, que dizia “No dia 31/12, Travessia registrou apenas 14,48 pontos de audiência. Esse é o pior índice da história para uma novela no horário”.

Sem negar os números apontados, Perez se limitou a alfinetar o perfil e disse “No caso, História é com H maiúsculo, tá? De nada. Feliz ano novo”. A roteirista incluiu emojis de taças brindando e uma rosa.

A questão levantada por ela, porém, não é unanimidade e até historiadores discutem a grafia da palavra.

A alfinetada de Perez somada ao resultado baixo de audiência reiteram a dificuldade de adesão do público que “Travessia” vem enfrentando.

Com enredo inspirado em casos de cancelamento e fake news, a novela estava mergulhada em escândalos –da participação de Cássia Kis, atriz associada vocal em seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha presidencial do ano passado, até a escolha pela influenciadora e ex-BBB Jade Picon para um dos papéis principais.

Glória Perez já era figurinha carimbada nas listas de piores audiências de novelas das nove com “Salve Jorge”, de 2012. A novela sucedeu o hit “Avenida Brasil” e marcou 33,97 pontos de média de audiência. A crítica classificava a trama, sobre tráfico humano, um dos piores trabalhos de Perez.

Até agora, a novela que terminou com a pior média geral da história foi “Um Lugar ao Sol”, de 2021 com 22,3 pontos.