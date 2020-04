A tradicional Feira do Largo da Ordem, uma das principais atrações turísticas de Curitiba, acaba de ganhar sua vitrine virtual. A plataforma on-line lançada nesta semana vai ajudar os 1.750 artesãos que ocupam as ruas históricas do bairro São Francisco a comercializar seus produtos durante a pandemia do novo coronavírus. Já estão cadastrados no site 185 expositores.

>>> Clique aqui e acesso o site da Feirinha do Largo

De acordo com Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo, em um momento difícil para os artesãos das feiras da capital, o município buscou criar uma vitrine totalmente gratuita para eles, designers e artistas plásticos pudessem continuar a comercializar e ter renda durante a quarentena. “Para muitos artesãos, inclusive, será o primeiro passo no comércio eletrônico”, avalia Tatiana.

A presidente do IMT lembra ainda que, no mês passado, o município e a startup Olist já tinham fechado uma parceria para cadastrar os produtos dos artesãos das feiras da capital na plataforma on-line Olist Shops. “Com estas iniciativas, a ideia é oferecer novas experiências de venda para os artesãos de Curitiba”, reforça ela.

Acesso fácil

Desenvolvida pelo Instituto Cidades Inteligentes (ICI), a plataforma on-line da Feira do Largo da Ordem é simples de ser acessada por computador ou smartphone e, após o cadastro ser preenchido no próprio site, em até 24 horas a inscrição é aprovada e o artesão já estará com seu produto exposto na vitrine virtual. Na hora de se cadastrar, o comerciante deve ter em mãos o número do alvará na feira.

A vitrine virtual da Feira do Largo da Ordem é toda baseada em imagens dos produtos dos artesãos. Destaque para a área de busca por temas: alimentício; artes plásticas; arte em madeira; arte em plástico; arte em tecido; brinquedos; colecionador; decorativos; sabonetes, velas e difusores; utilitários e vestuário. Não há qualquer custo para se cadastrar e, no momento da venda, artesão e cliente negociam diretamente por WhatsApp.

Experiencia nova

A artesã Alessandra de Fátima Ferreira, 40 anos, que comercializa bonecas de feltro na feirinha do Largo da Ordem, já está cadastrada na plataforma on-line do espaço e aprovou a iniciativa da Prefeitura. “A gente está muito preocupado e é muito importante termos este site para vender na quarentena”, afirma ela. Em seu Petit Poupée Ateliê, Alessandra tem como carro-chefe suas bonecas em estilo afro.

Como se cadastrar?

A seguir, o passo a passo para preencher o cadastro na plataforma on-line da Feira do Largo da Ordem: