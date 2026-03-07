Torresmofest em Curitiba reúne torresmo, leitão à pururuca e shows até domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Até este domingo (08/03) Curitiba recebe o Torresmofest no estacionamento do Carrefour Champagnat, no bairro Mossunguê. O evento celebra a paixão nacional pela proteína suína com diversas opções de pratos, música ao vivo, ambiente pet friendly e entrada gratuita. A programação acontece das 12h às 23h.

O público pode saborear pratos como leitão à pururuca, torresmo de rolo, costela fogo de chão, pernil e pancetta, além de hambúrgueres, lanches, doces e uma seleção especial de chopps artesanais e drinks especiais.

O festival também conta com a presença do chef Adan Garcia, referência internacional em carne suína, que apresenta os preparos premiados, Baião de Dois e Arroz de Carreteiro.

Além da gastronomia, o evento traz uma programação de shows ao vivo com covers de bandas nacionais e internacionais. Entre as atrações estão tributos a Charlie Brown Jr., Legião Urbana e Queen, além de apresentações de sertanejo, samba e voz e violão.

“O Torresmofest é um evento que celebra a tradição e a riqueza da culinária brasileira e ficamos muito felizes em receber, mais uma vez, esse grande festival aqui no Carrefour Champagnat”, ressalta Roger Teixeira, gerente de marketing do Carrefour Property, braço imobiliário do Grupo Carrefour Brasil.

Para tornar a experiência ainda mais completa, os visitantes podem explorar a galeria do Carrefour Champagnat. O espaço reúne diversas operações como Nobre Sabor, Pop Chicken, China Master, Flag Burger, Restaurante Brasileiríssimo, McDonald’s, Café & Cia, Salão Tradicionale, Barbearia Chaves, Le Petit Bijoux, Correios, Cash Loterias, Banco 24 Horas, Doutor Chaveiro, Lavander, Best Filmes Lava Car, Revizzi Auto Center e muito mais.

Programação musical do Torresmofest

Sábado (7)

14H – William Claro com Voz e Violão

17H – Samba e Pagode com Os Zero 11

20H – Cover Charlie Brown Jr. com a Banda Paralelo

Domingo (8)

13H30 – Leila Duarte com Voz e Violão

16H30 – Cover Legião Urbana com Legião Cover Londrina

19H30 – Tributo ao Queen com Bohemian Rock

Serviço

Evento: Torresmofest

Data: 5 a 8 de março

Horário: 12h às 23h

Local: Estacionamento do Carrefour Champagnat

Endereço: R. Dep. Heitor Alencar Furtado, 1210 – Mossunguê, Curitiba – PR

Entrada: Gratuita

Informações: @torresmofest