Shopping Curitiba vira vitrine para 15 marcas de empreendedoras locais

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Curitiba recebe, até o dia 15 de março, 15 marcas autorais comandadas por empreendedoras de Curitiba. Elas estão expondo e vendendo os produtos em quiosques distribuídos pelos corredores do shopping, proporcionando visibilidade, geração de renda e conexão com o público.

Entre as participantes estão as cerâmicas autorais do Quintal e da Cosmos, a curadoria de mesa posta da Kazza com K, a marcenaria criativa do Cantinho Matilda e a decoração têxtil contemporânea do Ateliê Patricia Nocera. O público também pode conhecer a moda autoral do Ateliê da Lay, da Ana Silvia Brand, da Desnua e da Mariana Mangueira, as joias da Nó de Isis e as luminárias e bolsas em macramê da ALM.

As velas e cosméticos naturais da A.coli, os dermocosméticos multifuncionais da BioBio e os perfumes de nicho da Herbôro Aromas Naturais também estão presentes, além do alfajor artesanal da Alfajor da Menina.

A iniciativa faz parte do Empodera Elas, ação do Shopping Curitiba que reforça o compromisso com o protagonismo feminino e com a valorização de mulheres empreendedoras. As empreendedoras selecionadas fazem parte do Clube Lupa, parceiro da ação e responsável pela curadoria das participantes.

As marcas foram escolhidas entre mais de 120 negócios afiliados ao clube, que reúne e seleciona iniciativas autorais de Curitiba. Por meio do aplicativo, o Lupa conecta o público com marcas e lugares que se destacam pela qualidade, propósito e produção responsável.

Serviço

Empodera Elas – Shopping Curitiba

https://shoppingcuritiba.com.br/empodera-ela-2026/

Data: 5 a 15 de março

Local: Shopping Curitiba

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2.300 – Centro – Curitiba (PR)