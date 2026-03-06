Curitiba terá bloqueios no trânsito para três eventos no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três eventos programados para domingo (8/3) provocarão alterações no trânsito em diferentes regiões de Curitiba. A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) informa que agentes e monitores estarão nos locais para orientar motoristas, pedestres e participantes, garantindo a segurança viária e a organização do tráfego.

Ironman 70.3 e Meia Maratona

O Ironman 70.3 Curitiba terá largada às 6h30, com etapas de natação na Represa do Passaúna, ciclismo em Araucária, Campo Largo e Curitiba, e corrida no Parque Barigui. O parque terá bloqueio total para veículos das 22h de sábado até às 17h de domingo. Pedestres poderão utilizar o espaço normalmente.

A Meia Maratona de Curitiba 2026 ocorrerá na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, das 5h às 11h, com largada às 6h. Cerca de 10 mil atletas devem participar da prova de 21 km, que passará por diversas ruas do centro da cidade.

Ato do Dia Internacional da Mulher

O ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras terá concentração às 10h30 na Praça Santos Andrade, com encerramento na Boca Maldita. O trajeto de aproximadamente 1 km passará pelas ruas João Negrão, Marechal Deodoro, Avenida Marechal Floriano Peixoto e Rua XV de Novembro.

A SMDT orienta que motoristas busquem rotas alternativas e redobrem a atenção ao circular pelas regiões dos eventos. Agentes de trânsito estarão presentes para orientar o tráfego e garantir a segurança dos participantes em todos os locais.