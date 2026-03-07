Ironman 70.3 em Curitiba: percurso que 1,5 mil atletas enfrentam neste domingo

O Paraná sedia pela primeira vez uma das maiores e mais famosas competições esportivas de resistência do planeta: a Ironman 70.3. O evento acontece neste domingo (08/03) em Curitiba e cidades da região metropolitana.

O percurso da prova conta com 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária, 90 km de ciclismo entre Araucária, Campo Largo e Curitiba, e 21,1 km de corrida no Parque Barigui.

Segundo os organizadores do evento, são esperados 1,5 mil atletas em Curitiba para a prova, com no mínimo quatro acompanhantes cada. Ou seja, quase 8 mil pessoas hospedadas na capital por quatro dias. A expectativa é gerar um impacto financeiro de R$ 27,3 milhões na economia do Paraná.

Estão inscritos atletas de todos os estados do Brasil e também de 13 países, somando mais de 250 cidades. A prova classifica competidores para a etapa mundial, que acontece em Nice, na França, no mês de setembro.

Ironman 70.3 com atleta olímpico inscrito em Curitiba

Inscrito no evento esportivo, o atleta olímpico Reinaldo Colucci veio do interior de São Paulo e conta que está tendo a oportunidade de conhecer Curitiba pela primeira vez. “Eu já competi várias vezes no Litoral do Paraná, mas em Curitiba é a primeira vez. Vou permanecer no Estado uma semana a mais porque tenho outras competições por aqui. Minha esposa e minha filha vieram comigo, então vamos aproveitar para conhecer alguns lugares que me recomendaram”, disse o atleta que já participou das Olimpíadas de Londres e Pequim, e de duas edições do Ironman.

“É a primeira vez que participo do Ironman 70.3. Fazer a prova em Curitiba, que é a minha casa, é fenomenal, porque conseguimos fazer uma troca cultural e de experiências com quem é de fora. O Paraná é lindo, então para quem não é daqui eu indico visitar Foz do Iguaçu e o interior do Estado”, contou o advogado e contador, Jader Augusto Nacur.

História do evento

Criado na década de 1970, o evento é mundialmente conhecido pela exigência física e mental dos participantes, que precisam de meses – ou até anos – de preparação para completar o percurso. A etapa realizada em Curitiba é conhecida como “meio Ironman”, com metade da distância percorrida no Ironman Full.

“Estamos animados em colocar Curitiba e o Paraná no cenário mundial do triatlo. A cidade é muito receptiva, e nós percebemos isso na qualidade do atendimento e na prestação de serviços ao longo dos dias. O Ironman transcende a esfera esportiva, movimentando inclusive o turismo. Estamos realizando a prova em Curitiba neste ano, mas pensando também na cidade para longo prazo”, disse Carlos Galvão, diretor geral do Ironman Brasil há 26 anos.