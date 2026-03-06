Ironman altera 35 linhas de ônibus em Curitiba no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A prova de supertriatlo Ironman 70.3, que acontece em Curitiba no próximo domingo (8), vai afetar o itinerário de 35 linhas de ônibus da capital paranaense entre 7h e 12h. Os desvios ocorrerão porque parte do percurso de ciclismo da competição passará por ruas das regionais CIC, Portão e Santa Felicidade.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informou que terá fiscais para organizar a operação dos ônibus e minimizar impactos aos passageiros. A empresa ressalta que o número de usuários aos domingos é 60% menor que em dias úteis.

Principais alterações no transporte

A Estação Santa Quitéria será desativada durante o evento. As linhas 303 (Centenário/Campo Comprido) e 304 (Pinhais/Campo Comprido) circularão pelo Terminal Campina do Siqueira devido ao bloqueio na Rua General Mário Tourinho. Uma linha especial CIC Norte/Campo Comprido atenderá passageiros para o Terminal Campo Comprido e Estação CIC Norte.

Outras 33 linhas que passam pelos trechos do Terminal CIC, Terminal Portão e Terminal Campina do Siqueira poderão sofrer desvios ou atrasos. A Urbs recomenda que os passageiros consultem os mapas disponibilizados para verificar alterações em suas linhas.

O Ironman 70.3 consiste em 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida no Parque Barigui. A prova deve atrair atletas e movimentar a cidade no domingo.