IRONMAN 70.3 em Curitiba é neste domingo e deve movimentar R$ 25 milhões

Curitiba receberá no próximo domingo (08/03) a etapa “70.3” do IRONMAN BRASIL 2026, maior circuito de triatlo da América Latina. A prova marca o retorno da competição ao Paraná após 10 anos, com a última edição realizada em Foz do Iguaçu em 2016. O evento abre o calendário nacional, que conta com sete etapas no total.

A organização estima a participação de 1.400 atletas de 21 estados brasileiros e 15 países, além de um público total de 7.300 pessoas. A expectativa é que o evento movimente R$ 25,1 milhões na economia local, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

Percurso do IRONMAN 70.3 na Grande Curitiba

A prova seguirá o formato IRONMAN 70.3, com metade das distâncias oficiais. Os atletas enfrentarão 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária, 90 km de ciclismo entre Araucária, Campo Largo e Curitiba, e 21,1 km de corrida no Parque Barigui, onde também será montado o IRONMAN Village.

Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports, organizadora do evento, destacou o nível técnico da competição, que contará com 40 atletas profissionais. A operação envolverá 1.200 profissionais, 870 voluntários e 150 fornecedores locais, com uma média de quatro dias de permanência dos visitantes na cidade.

Assim como na capital paranaense, as etapas de Brasília (26/4), Rio de Janeiro (9/8), São Paulo (20/9), Florianópolis (18/10) e Aracaju (29/11) também seguem esse padrão de distâncias. No Brasil, apenas em Florianópolis o desafio é completo, com 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida.