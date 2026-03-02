Pedala Curitiba Noturno retorna com três saídas semanais gratuitas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (2/3), o Pedala Curitiba Noturno volta a acontecer três vezes por semana na capital paranaense. A atividade gratuita promovida pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece percursos de aproximadamente 13 km às segundas, quartas e quintas-feiras.

As saídas ocorrem em três locais diferentes: às segundas-feiras na Rua da Cidadania do Boqueirão, às quartas-feiras na Rua da Cidadania do Cajuru, e às quintas-feiras na Praça Santos Andrade, no Centro. A concentração começa às 19h30 e a largada é às 20h em todos os dias.

Não é necessário fazer inscrição prévia para participar. Os interessados devem comparecer com bicicleta e equipamentos de segurança, sendo o uso de capacete obrigatório. A atividade é recomendada para pessoas a partir de 10 anos, desde que acompanhadas por responsáveis.

Novidade e programação especial

No dia 12 de março, acontecerá uma edição especial do Roller Noturno em comemoração aos 333 anos de Curitiba. A saída será na Praça 19 de Dezembro, no Centro, com destino ao Parque São Lourenço. O evento faz parte da programação da semana de combate ao sedentarismo.

O Pedala Curitiba Noturno conta com apoio de órgãos municipais de segurança pública e trânsito. A programação completa até o fim de 2026 já está definida, oferecendo aos curitibanos uma opção regular de atividade física e lazer.