Abertura do 34º Festival de Curitiba terá espetáculo com Milton Cunha e Mestre Ciça

A 34ª edição do Festival de Curitiba promete uma abertura especial, apostando na magia carnavalesca, com a presença de Milton Cunha, Mestre Ciça e integrantes das escolas de samba do Rio de Janeiro. Dentro da Mostra Lucia Camargo, o Festival receberá um espetáculo musical em formato de “aula-show”, criado especialmente por Cunha, com estreia nacional, sobre uma forma de narrativa centenária inventada pelo povo brasileiro.

“O maior espetáculo de artes cênicas do planeta”, é assim que o carnavalesco, cenógrafo, psicólogo, professor universitário e comentarista de carnaval brasileiro, se referiu ao Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Para contar a história desta saga, Cunha receberá personalidades especiais para cantar, sambar e exibir toda a harmonia e a evolução dignas de uma noite no Sambódromo carioca na montagem “Samba: As Escolas e suas Narrativas”. As apresentações ocorrem nos dias 30 de março, sendo essa para convidados, e no dia 31 de março, para o público, no palco da Pedreira Paulo Leminski, às 20h30.

Os ingressos estão disponíveis pelo site do Festival ou na bilheteria física no Shopping Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127 – Piso L3, Centro Cívico).

Abertura com participantes do Grupo Especial do Rio de Janeiro

Cerca de 45 componentes de diversas agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro (Beija-Flor, Portela, Viradouro, Mangueira, Tuiuti, entre outras) vão se apresentar em Curitiba e demonstrar o que cada segmento significa em um desfile, como o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, que tem a função de apresentar, proteger e desfraldar o pavilhão da Escola; as baianas – guardiãs das memórias, dos saberes e sabores de cada comunidade -; e as passistas com a arte ancestral do samba no pé.

Uma bateria será formada especialmente para a ocasião, regida por Mestre Ciça, o veterano baluarte que foi homenageado no desfile campeão da Unidos do Viradouro, em 2026, em um momento de intensa catarse na Marquês de Sapucaí. Ao lado de Ciça, dezenas de ritmistas vão apresentar e tocar instrumentos, como surdo, caixa, tamborim, chocalho, repique e tarol, enquanto os destaques de luxo vão exibir as fantasias junto com os demais componentes.

Samba: as Escolas e suas Narrativas

“Samba: as Escolas e suas Narrativas” é o resultado de uma longa pesquisa de mestrado e doutorado que consumiu boa parte da vida de Milton Cunha, hoje uma das maiores referências no assunto e certamente a figura mais popular na atualidade dentro do universo carnavalesco, sendo um dos reitores da Universidade Livre do Carnaval de Maricá – UNICARNAVAL, instituição que apoia o espetáculo. Após a maratona de desfiles de 2026, será a vez dele transformar a Pedreira Paulo Leminski em uma verdadeira Praça da Apoteose.

O espetáculo conta com acessibilidade de intérprete de Libras. Acompanhe todas as novidades e informações pelo site do Festival de Curitiba.

Serviço:

Samba: As Escolas e suas Narrativas

Milton Cunha com membros das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro

34º Festival de Curitiba

Local: Pedreira Paulo Leminski

Rua João Gava, 970 – Abranches

Data: 31 de março

Horário: 20h30

Categoria: Musical

Duração: 80’

Classificação: Livre

ingressos: R$85 e R$42,50 meia entrada



34.º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações do espetáculo.

Descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.