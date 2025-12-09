Terraço do Cine Passeio exibe filmes sobre Natais imperfeitos; veja programação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca passou por um perrengue natalino? Aquele tio que esquece o peru da ceia ou o amigo secreto que presenteia com uma meia sem graça. Para compartilhar essas situações que fogem da perfeição das festas de fim de ano, o terraço do Cine Passeio, em Curitiba, preparou quatro dias de filmes sobre natais que não saíram como planejado. A programação especial acontece de quinta-feira (11/12) a domingo (14/12), sempre às 19h.

A mostra abre na quinta (11/12) com “Krampus — Um Terror de Natal”, trazendo a história do pequeno Max. Frustrado ao ver a família em constante conflito durante as festividades, o garoto acaba despertando uma força maligna chamada Krampus, considerada a sombra do Papai Noel. Esta criatura aterrorizante persegue pessoas que perderam a fé no Natal, colocando Max e toda a família em perigo.

Na sexta-feira (12/12), é a vez de “Férias Frustradas de Natal”. No filme, Clark promete à família uma celebração inesquecível, decorando a casa com 20 mil lâmpadas e montando uma árvore tão grande que mal cabe na sala. No entanto, quando chega a véspera de Natal, após meses de preparação, tudo começa a dar errado, incluindo um peru que literalmente explode durante o jantar.

O sábado (13/12) apresenta “Um Natal Muito, Muito Louco”, que conta a história da família Kranks. O casal Luther e Nora decide ignorar completamente o Natal e embarcar em um cruzeiro, já que a filha está fora do país. A situação se complica quando ela resolve fazer uma visita surpresa, dando aos pais apenas 24 horas para organizar uma festa natalina e lidar com vizinhos irritados pela quebra da tradição.

Fechando a programação no domingo (14/12), “Os Rejeitados” traz uma narrativa sensível sobre alunos e professores do internato Barton Academy que se preparam para passar as férias com familiares e amigos. No entanto, um pequeno grupo, conhecido como Os Rejeitados, permanece na escola, sem ter para onde ir ou pessoas para visitar durante a data festiva.

As sessões no terraço comportam 60 pessoas sentadas. Os ingressos são gratuitos e distribuídos por ordem de chegada, uma hora antes do início das exibições. Em caso de chuva, as sessões são canceladas.

Serviço

Natais que Não Deram Certo

Terraço do Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)

Os ingressos começam a ser distribuídos uma hora antes da sessão.

*Caso chova, a programação no terraço é cancelada

Quinta-feira (11/12)

19h – Krampus – O Terror de Natal

Livre

EUA, 2015 – 1h38min

Sexta-feira (12/12)

19h – Férias Frustradas de Natal

12 anos

EUA, 1989, 1h37min

Sábado (13/12)

19h – Um Natal Muito, Muito Louco

EUA, 2004, 1h38min

Livre

Domingo (14/12)

19h – Os Rejeitados

EUA, 2023, 2h14min

16 anos