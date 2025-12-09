Atenção, motorista!

Rua Casimiro José Marques de Abreu terá sentido único a partir de quarta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 09/12/25 14h02
Rua no Ahú terá alteração de sentido de trânsito nesta quarta-feira. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A partir das 11h desta quarta-feira (10/12), a Rua Casimiro José Marques de Abreu, no bairro Ahú em Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. O fluxo de veículos será permitido apenas da Rua Coronel Brasilino Moura em direção à Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, conforme anunciado pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

A alteração visa melhorar a organização do tráfego e aumentar a segurança tanto para motoristas quanto para pedestres na região. Agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os condutores sobre a nova configuração viária. É importante ressaltar que, em caso de chuva forte ou garoa, a implementação da mudança poderá ser adiada.

A decisão de modificar o sentido da via foi baseada em estudos técnicos realizados pela SMDT. Esses estudos levam em consideração diversos fatores, como o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto geral no tráfego da região. As análises também incorporam dados do monitoramento contínuo realizado pela secretaria e as solicitações recebidas através de canais de comunicação com a população, como a Central 156 e o Programa Fala Curitiba.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.