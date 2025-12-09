Rua Casimiro José Marques de Abreu terá sentido único a partir de quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta quarta-feira (10/12), a Rua Casimiro José Marques de Abreu, no bairro Ahú em Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. O fluxo de veículos será permitido apenas da Rua Coronel Brasilino Moura em direção à Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, conforme anunciado pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

A alteração visa melhorar a organização do tráfego e aumentar a segurança tanto para motoristas quanto para pedestres na região. Agentes de trânsito estarão presentes no local para orientar os condutores sobre a nova configuração viária. É importante ressaltar que, em caso de chuva forte ou garoa, a implementação da mudança poderá ser adiada.

A decisão de modificar o sentido da via foi baseada em estudos técnicos realizados pela SMDT. Esses estudos levam em consideração diversos fatores, como o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto geral no tráfego da região. As análises também incorporam dados do monitoramento contínuo realizado pela secretaria e as solicitações recebidas através de canais de comunicação com a população, como a Central 156 e o Programa Fala Curitiba.