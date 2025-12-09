Natal de Curitiba 2025

Balé O Quebra-Nozes estreia no Centro Histórico de Curitiba nesta quarta

Com Ana Botafogo, balé O Quebra-Nozes nas Ruínas de São Francisco é a grande estreia de quarta-feira. Foto: Cido Marques

O espetáculo gratuito ‘O Quebra-Nozes’ estreia nesta quarta-feira (10/12) às 20h30 nas Ruínas de São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba. A montagem da Curitiba Cia de Dança, com 58 bailarinos e participação especial de Ana Botafogo, apresentará a obra-prima de Tchaikovski até domingo (14/12).

As apresentações ocorrerão quarta e quinta-feira às 20h30, e de sexta a domingo em duas sessões, às 18h30 e 20h30. Não é necessário agendamento, mas recomenda-se chegar cedo devido à capacidade limitada da plateia. Uma árvore de luz de 15 metros complementa o cenário junto às ruínas.

O elenco conta com os primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes e Juliana Valadão. A menina Clara é interpretada por Ray Guimarães e Natália Taliani, enquanto o Quebra-Nozes é performado por Felipe Bueno e Gabriel Mattoso. Ana Botafogo, aos 68 anos, interpreta a mãe de Clara.

Em caso de mau tempo, o espetáculo será transferido para o Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. A apresentação faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com atrações até 23 de dezembro.

