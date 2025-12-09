Transporte coletivo

Estação-tubo Teófilo Otoni reabre após obras de requalificação

A estação-tubo Teófilo Otoni, localizada na Rua Engenheiro Costa Barros, no bairro Cajuru, será reaberta nesta quarta-feira (10/12) após passar por obras e receber melhorias. Foto: URBS/Divulgação

A estação-tubo Teófilo Otoni, localizada na Rua Engenheiro Costa Barros, no bairro Cajuru, será reaberta nesta quarta-feira (10/12) pela Urbanização de Curitiba (Urbs) após a conclusão das obras de requalificação. Duas linhas do transporte coletivo voltarão a utilizar o local como ponto de parada: 302 – Centenário/Rui Barbosa e 303 – Centenário/Campo Comprido, que juntas transportam cerca de 105 mil passageiros por dia.

As melhorias incluem a instalação de vidros com tecnologia de proteção solar e forro com isolamento térmico para maior conforto dos usuários. A acessibilidade foi aprimorada com o alargamento da porta de isenção, implantação de portas retas e rampa metálica com piso tátil, substituindo a escada anterior. A calçada externa também recebeu piso tátil e o entorno ganhou novo paisagismo.

As obras fazem parte do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT Leste-Oeste, financiado pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). O programa prevê investimentos de US$ 75 milhões, além de contrapartidas do município, para readequar 22,5 quilômetros de canaletas exclusivas do transporte coletivo entre Pinhais e o norte da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

A rua no entorno da estação foi elevada para favorecer pedestres e passageiros, criando uma área de tráfego calmo com baixas velocidades. O pavimento da canaleta exclusiva do transporte coletivo foi refeito em concreto, visando maior durabilidade.

As intervenções foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), com projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), buscando melhorar a experiência dos usuários do transporte público na região.

