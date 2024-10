Terminal Guadalupe faz show acústico no restaurante A Caiçara

A banda Terminal Guadalupe apresenta um show acústico no restaurante A Caiçara, em Curitiba, neste domingo (6). O público será surpreendido com arranjos que destacam as melodias e o lirismo do TG, além de canções inéditas. Com isso, o formato intimista explora as nuances das canções e oferece uma experiência diferente aos fãs.

A noite começa com o cantor e compositor Rapha Moraes, que volta aos palcos depois de alguns anos, às 18h. Logo em seguida, Dary Jr. (voz e violão) e Allan Yokohama (guitarra e violão) entram em cena, acompanhados por Rodrigo Marques (contrabaixo acústico), Leandro Lopes da Gaita (gaitas) e Filipe Castro (percussão).

Formado em 2002, o Terminal Guadalupe lançou quatro álbuns de estúdio: Burocracia Romântica – Trilha Sonora Original (2003), VC Vai Perder o Chão (2005), A Marcha dos Invisíveis (2007) e Agora e Sempre (2022).

O álbum A Marcha dos Invisíveis foi considerado um dos melhores de 2007, e Agora e Sempre, gravado durante a pandemia, reflete a crise brasileira entre 2019 e 2022. Suas letras transitam entre temas políticos e existenciais, sempre acompanhadas por riffs de guitarra inconfundíveis.

Agora, essa será uma oportunidade única de ver o Terminal Guadalupe em um formato acústico e mais próximo do público, mantendo a força de suas composições com uma nova roupagem sonora.

O Restaurante A Caiçara fica na Rua Dr. Claudino dos Santos, 90 – São Francisco. O show acontece a partir das 18h e os ingressos custam R$ 20 para compra antecipada neste site.

