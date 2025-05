Teatro Guaíra recebe peça com Antonio Fagundes e Christiane Torloni

Neste fim de semana, Antonio Fagundes e Christiane Torloni sobem ao palco do Teatro Guaíra, em Curitiba, com a peça “Dois de Nós”. Com texto de Gustavo Pinheiro e direção de José Possi Neto, os ingressos ainda estão disponíveis no site DiskIngressos, com preços a partir de R$ 120.

Conhecidos por protagonizarem produções como Amizade Colorida, Louco Amor, A Viagem e Velho Chico, os artistas interpretam um casal que se encontra com Thiago Fragoso (Amor à Vida) e Alexandra Martins. O encontro, carregado de poesia e bom humor, aborda os relacionamentos de diferentes gerações, revelando segredos e mentiras.

O projeto começou em julho de 2023, quando a primeira leitura do texto lotou o Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro. “As pessoas gargalhavam e se emocionavam também! Essa resposta que tivemos do público no dia da leitura foi muito marcante para nos incentivar a fazer a montagem”, relembra Alexandra Martins, que além de atuar, estreia como produtora executiva do espetáculo ao lado de Fagundes.

Em sua primeira colaboração com Antonio Fagundes, o diretor José Possi Neto destaca que a comédia retrata vivências genuinamente brasileiras e atuais. “Assistimos o desnudar de quatro personagens revelando suas dores e mazelas, suas vitórias e alegrias. Atravessam em uma hora e meia de espetáculo uma longa noite cumprindo o exercício fundamental do teatro que é enfrentar os deuses e mudar seu próprio destino”, disse.

Para assistir ao espetáculo, é necessário chegar antes do horário marcado, já que não será permitida a entrada após o início da peça, tampouco a troca de ingressos ou devolução de valores. A sessão de sábado (24) começa às 21h, e a de domingo (25), às 19h.

Serviço

Peça “DOIS DE NÓS” (90 min, comédia, classificação indicativa: 12 anos)

Data: sábado (24), às 21h, e domingo (25), às 19h

Local: Teatro Guaíra, na Rua XV de Novembro, nº 971, no Centro

Ingressos: pelo site DiskIngressos ou nos quiosques

Sinopse: Dois casais de gerações diferentes se encontram em um quarto de hotel. Segredos e mentiras começam a ser revelados e trazem à tona um divertido turbilhão de sentimentos, com muita emoção e desafios, que mudarão a vida deles para sempre.