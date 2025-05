Festival Oriental agita Curitiba a partir desta sexta; confira programação

Começa nesta sexta-feira (23) o Festival Oriental no Mercado Capão Raso (MMCR), em Curitiba. A quarta edição do evento vai até domingo (25) e reúne mais de 40 expositores, além de apresentações de karatê, dança, tambores tradicionais japoneses, caligrafia japonesa, oficinas de origami e pratos típicos orientais.

A edição também vai comemorar o Dia das Crianças no Japão, chamado de Kodomo No Hi e celebrado em 5 de maio. Para a festividade, o Mercado Municipal recebeu decoração temática, com as bandeiras que simbolizam crianças e família.

Na parte gastronômica, os visitantes podem experimentar pratos típicos, como corn dog, yakisoba, oniguiri, katsudon, tempura, poke, hotsushi, espetinho de carne frita, gyoza, bentô (marmita), yakimeshi (arroz frito), dorayaki (panqueca doce com feijão), manju (doce cozido no vapor), moti (bolinho de arroz) e tayaki (bolo japonês em formato de peixe).

O Festival Oriental também conta com peças de vestuário e acessórios, para quem quiser fazer compras. Vão estar disponíveis quimonos, moletons personalizados, pijamas de animes, camisetas, miniaturas, babums, flash tatoo e outros.

Festival Oriental ganha dia extra em 2025

As outras três edições tiveram dois dias de evento. Neste ano, serão três dias de festival. “É para vir para o Mercado e passar o dia. Fazer compras, apreciar a culinária oriental, ver as apresentações, que vão ser em sequência. Ano passado em dois dias foram mais de 25 mil pessoas. Nesse ano, nos três, queremos chegar aos 35 mil”, diz o presidente da Comissão de Atividades e Eventos do Mercado Municipal Capão Raso, Paulo Cordeiro.

De sexta a domingo, além das outras atrações, vão acontecer apresentações. O destaque vai para Yosakoi Soran – Wakaba Yosakoi, uma dança japonesa. Outra atração é o Bon Odori, uma forma de dança tradicional japonesa que faz parte do festival Obon, um período de celebração dos espíritos dos antepassados.

O festival conta ainda com apresentações de Taiko, os potentes tambores orientais, show de Kpop, desfile de quimonos, karatê e mini undokai (atividades esportivas).

Mercado Municipal Capão Raso

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com opções de alimentação, frutas, verduras, Sacolão da Família, Armazém da Família, lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro do período de duas horas.

Serviço – Festival Oriental do Mercado Municipal Capão Raso

23/5 – 10h às 21h

24/5 – 10h às 21h

25/5 – 10h às 19h

Local: Mercado Municipal Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo)