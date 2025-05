Cohab Curitiba articula novas contratações para o Minha Casa Minha Vida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) está em fase de articulação de novas contratações para o programa Minha Casa, Minha Vida. O novo ciclo do programa, que utiliza o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), traz mudanças significativas nos valores de subvenção para a capital paranaense.

De acordo com a portaria que regulamenta o programa, os valores máximos de subsídio variam entre R$ 140 mil e R$ 170 mil para casas. Já para apartamentos, os valores sobem um pouco, ficando entre R$ 143,5 mil e R$ 180,5 mil.

“Vamos aproveitar todas as oportunidades de recursos disponíveis para apresentar propostas, com objetivo de contratar o maior número possível de novas moradias. Desde o início do ano estamos nos preparando, prospectando áreas para novos empreendimentos habitacionais. Agora vamos buscar a aprovação de projetos”, ressalta André Baú, presidente da Cohab Curitiba.

A piazada que sonha com a casa própria pode comemorar, mas é importante ficar de olho nas regras. A portaria determina que as novas propostas para contratação pelo FAR devem dar prioridade para terrenos bem localizados.

E não é só questão de endereço chique, não. A ideia é garantir que as famílias beneficiadas tenham acesso facilitado a serviços públicos e infraestrutura urbana decente. Nada de construir lá onde o vento faz a curva!

Essa proximidade com serviços essenciais não apenas melhora a qualidade de vida das famílias, como também ajuda a reduzir o impacto ambiental causado por longos deslocamentos diários.

A Cohab ainda não divulgou detalhes sobre quantas unidades serão contratadas nesta nova fase nem os bairros que receberão os empreendimentos