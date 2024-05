Teatro, cinema, exposição e música de graça em Curitiba neste fim de semana

De teatro, cinema, performance à música, os espaços da Fundação Cultural de Curitiba estão com uma programação inteiramente gratuita para aproveitar o primeiro final de semana de maio.

Mostra Allmodóvar

A mostra Allmodóvar traz uma seleção dos principais filmes de um dos maiores cineastas espanhóis, Pedro Almodóvar, com sessões marcadas para às 17h e às 19h30 de sexta a domingo (03 a 05), na Cinemateca de Curitiba.

A cinematografia do diretor destaca-se pela sua excentricidade, com histórias que apresentam complexas narrativas, cores vibrantes e humor ácido, reunidos em uma estética que contrasta entre o cafona e o sofisticado. Entre os filmes selecionados estão A Pele que Habito e Matador.

No sábado (04), o Cineclube da Aliança Francesa também marca presença na Cinemateca com o filme Adeus à Linguagem de Jean-Luc Godard. Pioneiro no movimento francês Nouvelle Vague, o longa retrata um diálogo entre um homem e uma mulher que dividem a intimidade em uma casa junto com um cachorro, e discutem sobre a questão da linguagem sob o ponto de vista filosófico, enquanto o cão observa tudo.

Guta Stresser no Teatro da Vila

O que um artista deve fazer hoje? Na performance Ensine-me a fazer arte, a artista Tania Alice apresenta algumas respostas a essa pergunta feitas por pessoas das mais diversas nacionalidades, idades e profissões, que evidencia, em um espetáculo participativo, as expectativas dos diferentes públicos em relação ao papel do artista hoje. A performance acontece às 20h, na Casa Hoffmann.

Os Analfabetos com Guta Stresser apresenta neste sábado (04), às 17h30, no Teatro da Vila, um drama psicológico inspirado em obras do sueco Ingmar Bergman e do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. A peça traz a incomunicabilidade nas relações humanas e a constante necessidade de adequação aos diferentes papéis exercidos ao longo da vida, em confronto com nossos sentimentos reprimidos. A distribuição de ingressos é a partir das 16h30, na bilheteria do Teatro da Vila.

Janine Mathias no Conservatório de MPB

O Domingo Onze e Meia desta semana, no Conservatório de Música Popular Brasileira, apresenta Janine Mathias com seu novo trabalho Devoção. Neste show, a cantora traz seu lugar como intérprete, em uma mistura entre o samba alinhado com o rap.

Artes visuais

Na exposição Linguagem Multifacetada, no Museu da Gravura Cidade de Curitiba, são apresentadas obras feitas nas técnicas de Metal, Litografia, Xilogravura e Serigrafia, ensinadas nas oficinas dos ateliês do museu. A exposição inclui gravuras de grandes representantes, como Poty Lazzarotto, Glenn Ligon, Lygia Pape e Paul Zelevansky, e pode ser visitada de sexta a domingo, das 10h às 18h.

Programação cultural gratuita do fim de semana (03 a 05)

Sexta a domingo (03 a 05)

9h às 18h – Linguagem Multifacetada

Local: Museu da Gravura Cidade de Curitiba, R. Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro

Classificação: Livre

Sexta (03)

17h – Mostra Allmodóvar: A Pele que Habito

Local: Cinemateca de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco

Classificação: 16 anos

19h30 – Mostra Allmodóvar: Ata-me

Local: Cinemateca de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco

Classificação: 16 anos

Sábado (04)

16h – Adeus à linguagem

Local: Cinemateca de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco

Classificação: 16 anos

17h30 – Os Analfabetos

Local: Teatro da Vila, R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba

Classificação: 14 anos

19h30 – Mostra Allmodóvar: Matador

Local: Cinemateca de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco

Classificação: 18 anos

20h – Ensine-me a fazer arte

Local: Casa Hoffmann, R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco

Classificação: 14 anos

Domingo (05)

11h30 – Domingo onze e meia com Janine Mathias

Local: Conservatório de MPB, Rua Mateus Leme, 66

Classificação: Livre

17h – Mostra Allmodóvar: Os Amantes Passageiros

Local: Cinemateca de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco

Classificação: 16 anos

