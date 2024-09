Swadisht promove jantar harmonizado com vinhos

Nesta terça-feira (24), o Swadisht vai promover o Spice’n Wine, um jantar harmonizado em parceria com a Decanter, referência no Brasil em importação de vinhos. Os rótulos foram selecionados pelo maître sommelier da marca, Wash Uchôa Júnior, para garantir uma experiência enogastronômica única com os pratos do restaurante – que é referência da culinária indiana em Curitiba.

O menu degustação acolhe os comensais com um Welcome Drink: o espumante Prima Perla Champenoise. A primeira entrada, um Chilli Chicken (Pedaços de frango marinados em pimenta com gengibre e condimentos à moda indo-chinesa, será harmonizada com o vinho branco argentino Luigi Bosca Riesling Las Compuertas 2023, que tem um corpo mediano, seco e aroma cítrico de limão e lima, com notas de pimenta rosa e frutas tropicais.

Na segunda entrada será servido o tradicional Meat Samosa,(uma espécie de pastel triangular frito na hora e recheado com carne, que é temperada com especiarias indianas) ganha a companhia do vinho branco francês Paul Mas Gewürztraminer 2023, que é encorpado, com notas de lichia, pêssegos, especiarias doces e rosas.

Para o prato principal, duas opções: Rogan Gosht (Pedaços selecionados de carne de cordeiro, temperados com especiarias indianas e preparados ao molho de cebolas douradas e iogurte.) e Kashmiri Pulao (arroz preparado com especiarias indianas e frutas secas). Ambos serão harmonizados com o vinho chileno tinto Sutil Carmenère Limited Release (encorpado e muito rico no nariz, com notas de fruta preta, geleia de morango, grafite e especiarias tostadas) e com o vinho Morgon Les Charmes 2018 (tinto e seco, parcialmente envelhecido em toneis e barricas de carvalho francês durante 9 a 20 meses, com aromas de cereja griotte, kirsh e notas florais reforçadas com canela e tabaco suave).

Para a sobremesa, dois doces tradicionais da Índia: Gulab Jamum (bolinhas feitas com leite em pó, mergulhadas em calda doce e decoradas com castanhas de caju) e Kulfi (tradicional sorvete indiano à base de leite cremoso). Para acompanhar o encerramento do jantar harmonizado, o sommelier da Decanter escolheu o vinho branco Eugen Müller Riesling Kabinett, com corpo médio, aroma de cítricos confitados, melão e notas minerais, com um bom equilíbrio entre doçura residual e acidez.

O valor do jantar por pessoa é de R$299 + taxa de serviço de 10%. As mesas são limitadas, mediante reservas antecipadas, que podem ser feitas diretamente no WhatsApp do restaurante.

O convite custa R$ 299 por pessoa (com vinhos inclusos). Reservas (41) 3015-1056 | (41) 9 8735-9386 (WhatsApp) | www.swadisht.com.br. O evento será na Rua. Vicente Machado, 2036 – Batel, Curitiba – PR.