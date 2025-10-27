Show do Guns N’ Roses em Curitiba terá bloqueios e ônibus de graça nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, recebe nesta terça-feira (28/10) um dos shows mais aguardados do semestre: a apresentação da banda norte-americana Guns N’ Roses. O espetáculo faz parte da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things e está previsto para começar às 20h. A abertura dos portões será às 16h.

Para facilitar o retorno do público, haverá transporte gratuito após o show. A Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizará oito ônibus especiais das 22h até 1h da manhã. A operação será custeada pelos organizadores do evento e não terá custo para os fãs. A saída dos veículos será na Rua João Gava, próximo da Rua João Enéas de Sá. O trajeto será direto até a Praça Tiradentes, sem paradas intermediárias.

Além dos ônibus, haverá uma operação especial de táxis no local. A Urbs vai organizar uma área exclusiva para embarque na esquina da Rua João Gava com a Rua Antônio Krainiski, das 21h à 1h, para agilizar a saída do público e evitar congestionamentos.

Bloqueios no entorno da Pedreira

Para garantir a segurança dos pedestres e a organização do fluxo de veículos, haverá bloqueios no entorno da Pedreira antes, durante e após o show. Segundo a Urbs, as interdições começam no período da tarde e afetam as seguintes vias a Antônio Krainiski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correio de Freitas) e a João Gava (entre João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha).

Agentes de trânsito e da Urbs estarão no local para orientar motoristas e organizar pontos de travessia para pedestres. A recomendação é evitar a região da Pedreira Paulo Leminski durante a noite e buscar rotas alternativas. A entrada de moradores na região será permitida mediante a apresentação de comprovante.

Apesar das interdições, a Urbs informou que a operação especial não vai prejudicar o funcionamento das demais linhas do transporte coletivo. Algumas linhas que circulam pelo bairro Abranches poderão ter desvios temporários enquanto durarem os bloqueios. Confira:

021 – Interbairros II (anti-horário) : pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme, Des. José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flôr, sentido Terminal Campina do Siqueira;

: pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme, Des. José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flôr, sentido Terminal Campina do Siqueira; 176 – Parque Tanguá : pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme e Des. José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá;

: pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme e Des. José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá; 181 – Mateus Leme : pelas ruas Mateus Leme, Padre José Joaquim Goral e Aldo Pinheiro, sentido bairro, e pelas ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral, Mateus Leme, João Gava e João Enéas de Sá, sentido Centro;

: pelas ruas Mateus Leme, Padre José Joaquim Goral e Aldo Pinheiro, sentido bairro, e pelas ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral, Mateus Leme, João Gava e João Enéas de Sá, sentido Centro; 979 – Turismo: pela Rua Mateus Leme, Rod. dos Minérios, marginal direita realizando retorno e acessando a Rua Des. José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.

