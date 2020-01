Pelo menos cinco mil pessoas de todo o Brasil são esperadas nos eventos em que acontecem em Curitiba neste fim de semana em homenagem à Dra. Zilda Arns, médica que fundou a Pastoral da Criança há 35 anos e que morreu em missão durante um terremoto que atingiu o Haiti em 2010.

+ Leia mais: Como ser mais feliz no trabalho em 2020? Veja dicas práticas

A programação do “Tríduo pela Caminhada da Pastoral da Criança e em memória da Dra. Zilda” começa nesta sexta-feira (10) com cerimônias de abertura e acolhimento, missas, apresentação teatral, além de visitas às exposições do Museu da Vida, que fica no bairro Mercês, na capital paranaense.

No sábado (11) o dia também será movimentado no museu, com atividades culturais e religiosas para os visitantes, que acontecem desde o início da manhã até o fim da tarde.

+ Leia ainda: Passeio gratuito em família! Mananciais da Serra abrem todos os finais de semana em janeiro

Já no domingo (12), quem encerra as festividades é o Padre Regionaldo Manzotti, que se apresenta durante a missa celebrada pelo Arcebispo de Curitiba Dom José Antonio Peruzzo às 10h30, na Praça Sagrado Coração de Jesus que fica em frente ao Cemitério do Água Verde.

Vindos de longe

Segundo os organizadores do evento, as primeiras caravanas que vêm para Curitiba estão na estrada desde a última na segunda-feira (6). Entre elas estão grupos como o que saiu da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, que fica a 3.644 quilômetros de distância da capital paranaense, em uma viagem estimada em mais de 53 horas na rodovia.

Caravana do Acre. Foto: Divulgação/Pastoral da Criança.

Programação

Sexta-feira (10)

Museu da Vida

Abertura e Acolhida

Horário: a partir das 7h

Local: Rua do Brincar

Responsável: Coordenadores e líderes do Estado do Paraná e Equipe de Suporte da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança

Contato: Verônica e Josiane

Canto e Animação: Verônica, Maria Paula e Gilson

Visita às exposições

Horário: dia todo.

Local: Museu da Vida

Responsável: Equipe do Museu da Vida e Equipe Técnica da Coordenação Nacional da Pastora da Criança

Contato: Érica

Celebração Eucarística

Horário: 11h

Local: Trilha do Bosque

Celebrante: Pe. Marcos André (Paraná)

Animação litúrgica e cantos: Gilson

Responsável: Graça

Celebração Eucarística

Horário: 18h

Local: Trilha do Bosque

Celebrante: Dom Anuar Battisti – Presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança

Animação litúrgica e cantos: Família Musical Mendonça (Mauro)

Responsável: Graça

Teatro: Zilda Arns – A dona dos lírios

Horário: 19h30

Local: Capela/Pastoral em Ação

Responsável: Bruna

Sábado (11)

Museu da Vida

Acolhida

Horário: a partir das 7h

Local: Rua do Brincar

Responsável: Equipe de Suporte da Coordenação Nacional

Contato: Josiane

Canto e Animaç ã o: Gilson e Equipe da Pastoral da Criança do Estado do Paraná.

Visita às exposições

Horário: dia todo

Local: Museu da Vida

Responsável: Equipe do Museu da Vida e Equipe Técnica da Coordenação Nacional da Pastora da Criança

Contato: É rica

Celebração Eucarística

Horário: 9h

Local: Trilha do Bosque

Celebrante: Dom Anuar Battisti – Presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança

Liturgia: Coordenadores e Líderes da Pastoral da Criança das Regiões Sul e Sudeste

Animação litúrgica e cantos: Gilson

Responsável: Ir. Veroni

Celebração Eucarística

Horário: 11h

Local: Trilha do Bosque

Celebrante: Dom Rubival, OFM – Bispo da Diocese de Grajaú/MA

Liturgia: Coordenadores e Líderes da Pastoral da Criança da Região Nordeste

Animaçã o litúrgica e cantos: Romildes

Responsável: Graça

Animação e Pregação – Evangelizar É Preciso

Horário: 13h

Local: Trilha do Bosque

Celebrante: a definir

Responsável: Ir. Veroni

Celebração Eucarística

Horário: 14h

Local: Trilha do Bosque

Celebrante: Dom Bernardo,OFM – Bispo da Diocese de Óbidos/PA

Liturgia: Coordenadores e Líderes da Pastoral da Criança das Regiões Norte e Centro-Oeste

Animação litúrgica e cantos: Romildes

Responsável: Ir. Veroni

Celebração Eucarística – Encerramento da Campanha Pequenos Reis Magos

Horário: 16h

Local: Trilha do Bosque

Celebrante: Dom Francisco Cota – Bispo Auxiliar da Aquidiocese de Curitiba

Liturgia: Thiesco e equipe da Campanha Pequenos Reis Magos

Animação litúrgica e cantos: Gilson

Responsável: Thiesco

Teatro: Zilda Arns – A dona dos lírios

Horário: 18h

Local: Capela/Pastoral em Ação

Responsável: Bruna

Domingo (12)

Cemitério do Água Verde

Celebração Eucarística

Horário: 10h30

Local: Praça Sagrado Coração de Jesus,em frente ao Cemitério do Á gua Verde

Avenida Água Verde,1171

Celebrante: Dom José Antonio Peruzzo – Arcebispo de Curitiba

Liturgia: Coordenação Nacional da Pastoral da Criança e Evangelizar É Preciso

Animação litúrgica e cantos: Pe. Reginaldo Manzotti

Responsável: Ir. Veroni

Museu da Vida

Acolhida

Horário: a partir das 7h

Local: Rua do Brincar

Responsável: Equipe de Suporte da Coordenaç ão Nacional

Canto e Animação: Gilson e Equipe da Pastoral da Criança do Estado do Paraná

Contato: Josiane

Visita às exposições

Horário: dia todo

Local: Museu da Vida

Responsável: Equipe do Museu da Vida e Equipe Técnica da Coordenação Nacional da Pastora da Criança

Contato: Érica