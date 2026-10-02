Do papel de bala ao bordado: shopping em Curitiba realiza programação de arte

As famílias de Curitiba têm até o dia 18 de outubro para conferir a programação da segunda edição do Vestir o Olhar, ocupação artística montada no Átrio do Pátio Batel. O espaço reúne exposição, oficinas práticas de criação, palestras sobre moda e arte e atrações culturais gratuitas pensadas para diferentes idades.

Entre os destaques da programação das próximas semanas estão a estreia de um documentário sobre Efigênia Rolim, a “Rainha do Papel de Bala”, em parceria com o Museu Oscar Niemeyer, e uma visita guiada ao ateliê da artista Guita Soifer, no subsolo do shopping.

A proposta do evento é envolver o público em atividades práticas. Para quem busca essa experiência, o calendário traz oficinas semanais de relicários, bordado e pintura para adultos, além de sessões de customização de roupas e mosaicos para as crianças aos sábados. No dia 10 de outubro, a Orquestra Sinfônica da EMBAP/UNESPAR apresenta o concerto infantil “O Carnaval dos Animais”, com entrada gratuita.

A organização reforça que o formato do projeto foi estruturado para facilitar o acesso de quem tem rotina agitada e busca conciliar lazer, compras e cultura no mesmo lugar.

“Pensamos o Vestir o Olhar para caber na rotina da família curitibana. Toda a programação acontece dentro da própria ocupação, o que permite visitar a exposição, participar de uma atividade e aproveitar o shopping no mesmo passeio. As oficinas reúnem crianças e adultos em diferentes horários, para que cada família encontre o seu momento, e unem a visita guiada à criação com as próprias mãos”, destaca Camila Fleischfresser, diretora de marketing do Pátio Batel.

A gestora ressalta ainda que a escolha das atrações infantis e das conversas sobre o mercado de moda levou em conta a praticidade de horários e acesso.

“Um exemplo é nosso concerto no dia 10 de outubro, especial para as crianças, com duração e repertório pensados para elas. Já as conversas sobre moda acontecem em um horário acessível para quem sai do trabalho. As inscrições são feitas de forma simples, pelo aplicativo do Pátio Batel. Queremos que arte e moda sejam uma experiência compartilhada, e não algo distante”, completa Camila.

Além das oficinas pagas e presenciais, as quartas-feiras contam com debates gratuitos sobre a história da moda no Paraná, marcas e expressões artísticas, reunindo consultores e curadores nacionais no local.

Programação no Átrio do shopping combina atividades mão na massa para adultos e crianças, concerto gratuito com orquestra e talks com grandes nomes do setor. / Foto: Pátio Content Lab.

Serviço:

Ocupação Artística Vestir o Olhar

Data: Até 18 de outubro de 2026

Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel (Av. do Batel, 1868 – Batel, Curitiba/PR)

Acesso ao público: Entrada gratuita para visitação no espaço do Átrio e acompanhamento dos talks e concerto.

Ingressos e Inscrições:

Oficinas práticas (adulto e infantil): R$ 45 por participante. Vagas limitadas.

R$ 45 por participante. Vagas limitadas. Concerto infantil, Visita ao Ateliê e Talks: Gratuitos (com reserva antecipada).

Gratuitos (com reserva antecipada). Onde garantir: Inscrições e reservas pelo aplicativo do Pátio Batel (programa Singular). Informações detalhadas no site do shopping.