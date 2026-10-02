Por que uma crítica parece pesar mais do que vários elogios? Entenda

Você recebe vários elogios pelo trabalho que realizou, mas basta uma pessoa fazer uma crítica para que justamente aquele comentário continue voltando à sua cabeça horas depois. O mesmo pode acontecer ao publicar uma foto: mesmo diante de diversas mensagens positivas, a atenção acaba se concentrando naquela única opinião desagradável. Essa situação é bastante comum e não significa necessariamente que os elogios tenham sido menos importantes.

Segundo Patrícia Fernanda Barbosa Dutra, coordenadora de Psicologia da Faculdade Anhanguera, uma das explicações está relacionada à chamada tendência à negatividade, fenômeno estudado pela Psicologia que ajuda a compreender por que informações e experiências negativas podem receber mais atenção e ter maior impacto emocional do que acontecimentos positivos de intensidade semelhante.

“Nosso cérebro não processa todas as informações com o mesmo peso. Aquilo que percebemos como ameaça, rejeição ou risco tende a chamar mais atenção, porque identificar possíveis problemas sempre teve uma função importante de proteção e adaptação”, explica.

Por que a crítica continua voltando à cabeça?

Além de chamar a atenção no momento em que acontece, uma crítica pode provocar um processo de reflexão repetitiva. A pessoa repassa mentalmente o comentário, pensa no que poderia ter feito diferente e tenta entender o que aquilo significa sobre seu comportamento, sua aparência ou sua capacidade.

Esse movimento pode ser ainda mais intenso quando a crítica toca em uma insegurança já existente ou vem de alguém cuja opinião é considerada importante. Por isso, dois comentários semelhantes não necessariamente têm o mesmo efeito. Uma observação feita por um desconhecido pode ser rapidamente esquecida, enquanto a mesma frase dita por um chefe, parceiro, familiar ou amigo próximo pode permanecer na memória por muito mais tempo.

Impacto das experiências positivas e negativas

Experiências positivas, reconhecimento e elogios também são importantes para o bem-estar e para a construção da percepção que uma pessoa tem sobre si. A diferença é que, em algumas situações, o negativo pode capturar a atenção de maneira mais imediata.

O problema surge quando uma crítica isolada passa a ser interpretada como uma avaliação completa sobre quem a pessoa é. “Receber um comentário negativo sobre determinado comportamento ou resultado não significa que tudo o que foi feito esteja errado. É importante conseguir analisar aquela informação dentro do contexto, em vez de permitir que um único feedback invalide todas as outras experiências”, afirma a psicóloga.

Avaliar uma crítica de forma mais objetiva ajuda a separar um feedback construtivo de uma opinião isolada (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Nem toda crítica precisa ser ignorada

Tentar simplesmente rejeitar qualquer comentário desagradável também não é a solução. Uma crítica pode trazer informações úteis e ajudar a identificar comportamentos ou aspectos que podem ser desenvolvidos.

Uma estratégia é avaliar o conteúdo de forma mais objetiva: quem fez o comentário? Existe algo concreto nele? Outras pessoas já apontaram a mesma questão? Há alguma mudança possível ou necessária? Essa análise ajuda a separar um feedback construtivo de uma opinião isolada, uma crítica feita de maneira inadequada ou até um comentário sem fundamento.

Quando a crítica ganha espaço demais

Ficar incomodado após receber uma avaliação negativa faz parte das experiências humanas. No entanto, vale observar quando esse tipo de comentário passa a ocupar espaço desproporcional, provoca sofrimento intenso ou alimenta constantemente sentimentos de inadequação. Também merece atenção quando a pessoa depende excessivamente da aprovação externa para se sentir segura ou evita situações por medo de ser julgada.

“Não se trata de fazer com que nenhuma crítica nos afete. O objetivo é conseguir avaliar o comentário sem transformá-lo automaticamente em uma verdade absoluta sobre nós mesmos. Quando isso se torna muito difícil e começa a interferir na rotina e no bem-estar, o acompanhamento psicológico pode ajudar a compreender esse padrão”, finaliza a professora Patrícia Fernanda Barbosa Dutra.

Por Priscila Dezidério