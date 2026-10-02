Pão com calabresa, requeijão e cebola pronto em 12 minutos

De olho nessa demanda por praticidade sem abrir mão do sabor, o chef Rogério Holanda compartilhou uma versão simplificada, e bastante recheada, do clássico pão com cebola e calabresa. A preparação combina a crocância do pão assado com o contraste aromático da cebola acebolada e a cremosidade do queijo, sendo ideal para um lanche rápido ou para acompanhar o happy hour.

A proposta do chef parte de uma premissa simples: transformar ingredientes comuns de geladeira em uma opção que remete aos petiscos de estufa de botequim. Ao utilizar a linguiça calabresa ralada ou picada finamente em conjunto com cebolas fatiadas e uma base cremosa de requeijão ou queijo, a receita garante que o pão não fique ressecado durante o tempo em que doura no forno.

A versatilidade é outro ponto forte do preparo. A base pode ser feita tanto com o pão francês do dia a dia quanto com pães específicos de cebola ou ciabattas. Além disso, a receita pode ser adaptada tanto para o forno convencional quanto para a fritadeira elétrica (airfryer), reduzindo ainda mais o tempo de espera.

Receita: Pão recheado com cebola e calabresa

Ingredientes

4 pães (franceses ou pães de cebola)

1 xícara (chá) de linguiça calabresa ralada ou bem picada

1 cebola média cortada em fatias finas

3 a 4 colheres (sopa) de requeijão cremoso

Queijo mussarela ou parmesão ralado a gosto para gratinar

Cheiro-verde ou orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a calabresa, a cebola fatiada e o requeijão cremoso até formar uma pasta homogênea.

Faça uma abertura no topo de cada pão, sem cortar até o fundo, e abra espaço levemente no miolo. Preencha a cavidade com a mistura.

Polvilhe o queijo ralado e adicione orégano ou cheiro-verde por cima.

Leve ao forno pré-aquecido a 200 °C (ou na airfryer a 180 °C) por 10 a 12 minutos, até que o queijo esteja derretido e o pão dourado e crocante. Sirva imediatamente.