O isolamento social e o home office por causa do novo coronavírus trouxe novos hábitos com o passar dos meses. E a diminuição do uso da maquiagem tem sido parte desse “novo normal”, que pode ser mais saudável e de mais autocuidado.

A rotina de cuidados da pele do rosto exige tempo, e é possível deixar a pele mais bonita, com menos manchas e mais luminosidade, nesse período de quarentena. Para saber melhor como manter os cuidados diários, a dermatologista Camila Scharf explica como manter a pele saudável nesse período de pandemia. Confira:

Passar um longo período sem usar maquiagem pode deixar a pele mais saudável?

Sim, porque na realidade a maquiagem não são produtos de tratamento, são produtos corretivos, somente. Então as bases, os corretivos, os pós, eles vão acabar obstruindo os poros e podem trazer danos à saúde da pele. Principalmente porque a maior parte das mulheres não remove ,não higieniza corretamente a pele no final do dia. Esse acúmulo de maquiagem a longo prazo pode ajudar não só na formação de acne, como no aumento da oleosidade, e até mesmo no envelhecimento da pele. Então esse período da quarentena está sendo excelente para as mulheres ficarem sem maquiagem.

A gente precisa manter a rotina de limpeza da pele, mesmo que a gente não use maquiagem na semana?

Mesmo sem uso da maquiagem, sim a gente precisa manter esse cuidado de higiene da pele. Porque não é porque vc não está passando uma maquiagem, com objetivo de cobertura, que a tua pele não está se sujando da mesma maneira. A pele produz naturalmente óleos, a gente tem cuidado com comida, pode respingar resíduos, poluição. A gente precisa manter uma boa higiene da pele.

Quais são os cuidados gerais que a pele do rosto deve ter?

A rotina, mesmo com quarentena ou sem quarentena, deveria ser a mesma. Porém, agora com a quarentena, as pessoas estão tendo mais disciplina, mais tempo, mais auto cuidado, porque estão tendo mais tempo para elas. Mas a rotina deveria ser a mesma: acordar todos os dias de manhã, lavar o rosto, passar algum produto de prevenção, por exemplo vitamina C, ou outro antioxidante de escolha mais apropriada para seu tipo de pele.

É necessário usar protetor solar mesmo dentro de casa, no home office?

A proteção solar a gente mantém mesmo que a pessoa vá ficar dentro de casa. Mas Principalmente para quem está fazendo home office. Quem sofre com manchas, melasma, essas luzes de computador, luz fria, luz azul, elas também podem servir como um reativador de manchas. Então a gente mantém o uso do fotoprotetor. Lavou, tratou, passou protetor. E no final do dia remover esses produtos. Pode ser com uma solução miscelar e aí higienizar com um sabonete mais adequado com seu tipo de pele.

A gente não vai ter exagero de passar protetor no corpo inteiro estando em casa, mas o ideal seria que pelo menos no rosto, durante esse período de home office, se mantenha o uso de protetor, principalmente para bloquear luz visível, luz azul, que são as luzes que podem atuar no envelhecimento e nas manchas cutâneas.

Ao passar longos períodos sem usar maquiagem, pode acontecer de algum produto vencer. Quais são os cuidados e os riscos em usar um produto vencido?

A gente acaba esquecendo de ver a validade, compra cosmético, paga caro. A maioria dos cosméticos vão ter uma validade depois de aberto, de um a três anos, dependendo do produto. Uma dica importante é sempre olhar o rótulo, porque às vezes a validade em si do produto vai estar na caixinha que você já jogou fora. Mas, impresso no plástico mesmo do rótulo, quando a gente olha na parte de trás, sempre tem um símbolo de uma latinha e dentro dessa latinha vai estar escrito 12M, 6M, 2M, que é o tempo em meses que esse produto vale depois de aberto. O que é diferente da data de validade. Às vezes, o produto fechado vai ter uma validade de prateleira de cinco anos. Mas a partir do tempo que você abre, em seis meses ele já se perdeu.

Batom, em média, dura dois anos depois de abrir. Produtos em pó, mais ou menos dois anos depois de abrir também. Delineador, produtos próximos aos olhos, em torno de seis meses. Base, coletivo, um ano no máximo. Produtos para a área dos olhos, por ser uma área mais delicada, a gente pede para usar por seis meses.

Os dermocosméticos, como protetor solar e vitamina C, depois de aberto, costumam durar de seis meses a no máximo um ano. O menor disco seria do produto não funcionar, como um anti rugas que perde seu potencial e se torna mais um hidratante. Mas isso até não seria um problema. O pior seriam os casos de alergias, dermatites, alguma irritação por conta de ter usado um produto que passou da validade.