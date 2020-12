No próximo dia 12 dezembro o Santuário do Perpétuo Socorro de Curitiba realiza um evento na modalidade drive-thru para arrecadar brinquedos e leites em pó especiais para crianças com câncer. A arrecadação faz parte do Natal Solidário e os interessados em participar podem levar seus donativos até a sede do Santuário, na Rua Ubaldino do Amaral, 204, bairro Alto da Glória, das 8h às 17h, do sábado (12).

Os alimentos e os brinquedos serão doados a crianças portadoras de neoplasia (câncer). De acordo com o Reitor Padre Celso Cruz, “por conta da pandemia as atividades religiosas foram restringidas praticamente a zero, dificultando assim nossas ações na captação de leite e brinquedo”.

+ Leia mais: Paraná terá toque de recolher pra conter avanço da covid-19. Decreto sai até quarta

E segue o comunicado. “É de conhecimento da comunidade curitibana que o Santuário Nossa Senhora do Perpetuo Socorro há anos presta serviços filantrópicos há vários entidades através dos seus voluntários, especialmente em época natalina. Certos de sua colaboração colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários”, encerra.

Os leites indicados para a doação são:

1 – Nutren Junior

2 – Fortini

3 – Pediasure Complete

Mais informações pelo telefone (41) 3253-2031.