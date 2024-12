Santuário de Curitiba celebra Nossa Senhora de Guadalupe com festa tradicional

A capital paranaense se prepara para uma semana de devoção e fé em homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. De 7 a 13 de dezembro, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no Centro de Curitiba, será palco de uma programação especial que promete emocionar fiéis e visitantes.

A festa, que já se tornou tradição na cidade, contará com a presença de importantes lideranças religiosas. O Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antonio Peruzzo, e o Bispo Auxiliar, Dom Reginei José Modolo, conduzirão cerimônias eucarísticas ao lado do querido Padre Reginaldo Manzotti, pároco reitor do Santuário.

Programação para toda a família

O evento inicia no sábado (07) com atividades voltadas às famílias. A partir das 13h, os participantes poderão fazer uma visita guiada ao Santuário, seguida de uma acolhedora recepção. Ao longo do dia, haverá pregações, música e momentos de oração, culminando com a Santa Missa às 18h.

No domingo (08), as celebrações continuam com missas nos horários habituais e a recitação do terço. De segunda a quarta-feira, o Santuário realizará o Tríduo Preparatório, com missas e orações diárias em preparação para o grande dia.

Dia da Padroeira

O ponto alto da festa acontece na quinta-feira (12), dia oficial de Nossa Senhora de Guadalupe. A programação inclui missas solenes presididas por Dom José Antonio Peruzzo e Dom Reginei José Modolo, além da tradicional recitação do rosário.

Para encerrar as comemorações, na sexta-feira (13), haverá um momento especial dedicado às mulheres e gestantes, com bênção das rosas durante a missa das 18h.

A devoção que une a América Latina

Nossa Senhora de Guadalupe é uma das figuras mais importantes do catolicismo latino-americano. Sua história remonta a 1531, quando teria aparecido ao indígena Juan Diego no México, pedindo a construção de um santuário. O milagre das rosas que brotaram no inverno e a imagem da Virgem que surgiu no manto de Diego são símbolos dessa devoção que atravessa séculos.

A festa em Curitiba é uma oportunidade para os fiéis renovarem sua fé e para os curiosos conhecerem mais sobre essa tradição que une os povos da América Latina. O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas fica na Praça Senador Correia, 128, no centro da cidade, e as celebrações são abertas ao público.

Não perca essa chance de participar de um dos eventos religiosos mais significativos do calendário curitibano. A programação completa está disponível no site do Santuário, mas pode sofrer alterações. Venha celebrar a fé, a cultura e a união dos povos latinos nesta festa que promete tocar os corações de todos os presentes.

Serviço | Festa Nossa Senhora de Guadalupe

Data: de 7 a 13 de dezembro

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas – Praça Senador Correia, 128, Centro de Curitiba.

Programação

7/12 – Sábado

14h – Sábado em Família dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe

17h30 – Adoração ao Santíssimo

18h – Santa Missa

8/12 – Domingo

9h – Santa Missa

10h – Recitação do Terço (Mistérios Gozosos)

11h – Santa Missa

18h – Santa Missa

9/12 – Segunda-feira

1º dia do Tríduo

7h30 – Santa Missa

12h – Santa Missa

13h30 – Recitação do Terço (Mistérios Luminosos)

10/12 – Terça-feira

2º dia do Tríduo

7h30 – Santa Missa

12h – Santa Missa

13h30 – Recitação do Terço (Mistérios Dolorosos)

11/12 – Quarta-feira

3º dia do Tríduo

7h30 – Santa Missa

12h – Santa Missa

13h30 – Recitação do Terço (Mistérios Gloriosos)

12/12 – Quinta-feira

Dia da Padroeira Nossa Senhora de Guadalupe

7h30 – Santa Missa

12h – Santa Missa Solene em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, presidida por Dom José Antonio Peruzzo e concelebrada por Padre Reginaldo Manzotti

15h – Recitação do Rosário

17h30 – Santa Missa Solene em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, presidida por Dom Reginei José Modolo e concelebrada por Padre Reginaldo Manzotti

13/12 – Quinta-feira

16h30 – Louvor a Nossa Senhora de Guadalupe

16h50 – Pregação “A devoção e milagres de Nossa |Senhora de Guadalupe”, com Everson Zanini

17h20 – Terço Mariano com o Movimento Católico Café com Terço

18h – Santa Missa com Bênção das Mulheres, Gestantes e Rosas

* Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.