Bairro turístico de Curitiba tem programação de Natal com shows ao ar livre

O tradicional bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, está em clima de festa com o Natal Felice, evento que acontece até 23 de dezembro. A programação inclui shows gratuitos ao ar livre e decorações natalinas que transformam ruas, comércio, restaurantes, igrejas e espaços culturais em um cenário iluminado.

Promovido pela Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade (Acisf) em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), o evento conta com a Casa do Papai Noel na Vila de Natal Befana, espetáculos do Caminhão Sesc Arte Móvel até 14 de dezembro, e apresentações do Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade na Paróquia São José e Santa Felicidade.

A decoração do bairro inclui o portal de Santa Felicidade iluminado e três árvores de Natal na Avenida Manoel Ribas: uma de 12 metros próxima à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, outra de 12 metros na rotatória, e uma terceira de 6,5 metros em frente à Igreja de São José e Santa Felicidade.

O Natal Felice faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que acontece de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. As decorações natalinas permanecerão até 6 de janeiro.