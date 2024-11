Sábado tem Amado Batista com “sold out” e Menos é Mais em Curitiba

O sábado (16) promete muito romance e samba da melhor qualidade em dois shows especiais programados para Curitiba. O primeiro traz o “rei do romance” Amado Batista, que sobe ao palco do Teatro Positivo a partir das 21h15. Com ingressos esgotados, o público vai se deliciar com os clássicos da música romântico/brega de um dos maiores vendedores de discos da história da música brasileira.

No outro lado da cidade, mais especificamente no Estádio Durival Britto e Silva, a Vila Capanema do Paraná Clube, o grupo de samba e pagode Menos é Mais traz toda sua energia para embalar a tarde dos curitibanos. Donos de alguns dos maiores hits recentes nas rodas de samba do Brasil, o grupo promete muita alegria num show que pode durar até 4 horas com o show Churrasquinho do Menos é Mais.

Os ingressos custam a partir de R$ 190 a meia entrada (+ taxas). Os bilhetes podem ser comprados pelo site do Ingresse!