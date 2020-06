Atenção fãs de Star Wars! Um grande sucesso inédito na TV aberta é atração na tela da Globo, na noite desta quarta-feira. O Cinema Especial traz Rogue One: Uma História Star Wars, que compõe uma série de spin-offs com base na série de filmes da franquia Star Wars, de George Lucas. Na história dirigida por Gareth Edwards, Jyn Erso (Felicity Jones) foi afastada de seu pai, Galen (Mads Mikkelsen), ainda criança, devido à exigência do diretor Krennic (Ben Mendelsohn) para que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte.

Criada por Saw Gerrera (Forest Whitaker), Jyn Erso teve que aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai a Gerrera. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor (Diego Luna) e do robô K-2SO.

Elogiado pelas performances do elenco, cenas de ação, trilha sonora, fotografia e efeitos visuais, o filme de ficção científica é uma das maiores bilheterias do cinema americano e mundialmente conquistou a segunda colocação entre os filmes mais rentáveis de 2016, o ano de seu lançamento.

Franquia Star Wars

A franquia de sucesso dos cinemas, que se tornou um fenômeno cultural e que conta com fãs em todo o mundo, foi criada pelo cineasta americano George Lucas em 1977, com o lançamento do primeiro filme de Guerra nas Estrelas. Ao longo destas décadas, mais outros filmes e produções derivadas dos primeiros longas foram lançados. Ao todo, a franquia tem oito filmes de ficção científica e dois spin-offs (obras derivadas das originais). Confira se você já assistiu a todos estes sucessos:

Star Wars: Episódio IV – Uma nova esperança (1977)

Star Wars: Episódio V – O Império Contra-Ataca (1980)

Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi (1983)

Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999)

Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones (2002)

Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith (2005)

Star Wars: A Guerra dos Clones (2008)

Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força (2015)

Rogue One: Uma História Star Wars (2016)

Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi (2017)

Solo: Uma História Star Wars (2018)

Star Wars: Episódio IX – The Rise of Skywalker (2019)

Rogue One: Uma História Star Wars vai ao ar no Cinema Especial desta quarta-feira, logo após a novela Fina Estampa.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?