Robô da Praça Osório é recriado em mostra ao ar livre do Museu Oscar Niemeyer

O Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, realiza uma nova edição do “MON sem Paredes – Artistas Conquistam os Jardins do MON”. A curadoria é de Marc Pottier e a inauguração será nesta sexta-feira (28/11), às 17 horas.

Democrático e inclusivo, o projeto foi inaugurado em 2024 e rompeu o limite físico das paredes do museu. A iniciativa se transformou em um convite permanente para que o público externo se inspire e sinta-se instigado a entrar no MON.

Nesta nova edição, quatro obras são entregues à população. São elas: a escultura “Aurum”, da artista Rizza Bomfim; as Bancas Galerias, das artistas Mavi Morais, Maria Lynch, Atransälien e Yohana Oizumi; a escultura de Avaf (Assume Vivid Astro Focus), e o “Robô Interativo” dos arquitetos Dilva e Orlando Busarello, que resgata a memória afetiva de uma Curitiba de décadas atrás, quando a obra teve longa permanência no Centro da cidade, na Praça Osório.

“Quando a arte irrompe para além das salas expositivas, ela muda a maneira como nos relacionamos com a cidade”, afirma a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. “O MON sem Paredes faz exatamente isso: amplia o alcance do Museu e cria novas formas de encontro entre pessoas, obras e paisagens”.

“Em consonância com o movimento da cidade de oferecer mais atrativos na região central, transformamos o entorno do Museu num amplo espaço cultural. Dessa forma, alcançamos cada vez mais pessoas, sejam moradores ou visitantes, fazendo com que a região respire arte”, diz a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika.

“Entendemos que a arte no espaço público proporciona uma variedade de atividades interativas que nem sempre uma exposição museológica possibilita”, comenta. “Ao criar uma área urbana voltada à cultura, o ‘MON sem Paredes’ permite muitas outras formas de expressão da criatividade artística”, diz Juliana.

O curador explica que o MON sempre quis trabalhar para ampliar seu público e oferecer muitas propostas que possam fazer com que os curitibanos e paranaenses se apropriem do Museu. “Por isso foi criado o importante projeto ‘MON sem Paredes’”, diz Pottier.

Ele lembra que a iniciativa, na edição anterior, já aproximou os visitantes de artistas como Gustavo Utrabo, Mariana Palma, Artur Lescher, Rômmulo Conceição, Alexandre Vogler, Narcélio Grud e Joana Vasconcelos.

