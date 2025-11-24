Teatro Guaíra vence “Oscar do teatro” e é eleito a Melhor Casa de Espetáculos do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Teatro Guaíra, em Curitiba, foi eleito a Melhor Casa de Espetáculos do Brasil no Prêmio Cenym 2025, considerado o ‘Oscar do teatro brasileiro’. A premiação, organizada pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (ATEB), aconteceu no domingo (23/11) em Aracaju, Sergipe. O Guaíra superou concorrentes renomados, como o Palácio das Artes de Belo Horizonte e o Teatro Porto de São Paulo.

Esta foi a primeira participação do Centro Cultural Teatro Guaíra na premiação, sendo o único representante da região Sul. A avaliação considerou a qualidade técnica do espaço, programação e contribuição cultural para as artes cênicas brasileiras. Em 2024, o teatro recebeu mais de 413 mil espectadores, um recorde histórico.

O Prêmio Cenym, criado em 2001, é a principal premiação das artes cênicas no país, abrangendo mais de 30 categorias. A escolha dos vencedores é feita exclusivamente por membros da Academia, composta por profissionais do teatro brasileiro.

O Teatro Guaíra, que completou 140 anos em 2024, é um dos maiores complexos culturais da América Latina. Com 16,9 mil metros quadrados e capacidade para 2,8 mil pessoas, o edifício é um marco da arquitetura modernista em Curitiba, tombado pelo Patrimônio Cultural do Estado do Paraná em 2003.

Além deste reconhecimento, o Balé Teatro Guaíra está concorrendo ao Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) na categoria Elenco, com o espetáculo ‘Contraponto’. O resultado da premiação será divulgado em janeiro de 2026.