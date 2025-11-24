Laje de supermercado em reconstrução desaba em Rio Bonito do Iguaçu e fere 6

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente durante obras de reconstrução de um supermercado atingido pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu deixou seis trabalhadores feridos na manhã desta segunda-feira (24/11). O desabamento ocorreu por volta das 10 horas, quando oito operários trabalhavam no desmonte da estrutura danificada pela catástrofe que devastou a cidade.

Segundo o Capitão Joel da Luz, do Corpo de Bombeiros, “infelizmente, pela estrutura estar agilizada, ela veio a romper. Em cima dessa laje estavam seis trabalhadores que vieram a cair com ela, sofrendo alguns ferimentos leves”, disse.

No momento do acidente, equipes do Corpo de Bombeiros, equipe civil do estado, SAMU e ambulâncias municipais foram mobilizadas para o atendimento das vítimas. Todos os feridos foram encaminhados para a Unidade Básica de Saúde da cidade.

Com apoio da equipe de Laranjeiras do Sul do Corpo de Bombeiros, foi realizada uma vistoria completa no subsolo da edificação para garantir que não havia outras vítimas presas nos escombros. A operação também avaliou as condições de segurança para a continuidade dos trabalhos de demolição.

Após a vistoria e os procedimentos de segurança, os trabalhos de reconstrução serão retomados no local.

Foto: Reprodução.

