Piloto morre após acidente durante show da Hot Wheels no Beto Carrero World. Vídeo!

O motociclista Lurrique Ferrari morreu neste domingo (23/11) após sofrer um grave acidente durante uma apresentação de manobras no Beto Carrero World, em Penha, no Litoral de Santa Catarina. O piloto acabou colidindo contra um dos obstáculos do espetáculo “Hot Wheels Epic Show”, um dos mais populares do parque.

O impacto aconteceu diante do público e foi registrado em vídeos que rapidamente viralizaram nas redes sociais. Logo após a queda, a equipe de bombeiros responsável pela segurança do local iniciou o atendimento ainda dentro da arena, enquanto a apresentação era interrompida.

Lurrique foi levado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Ele passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota oficial, o parque confirmou a morte e reforçou que a equipe de socorristas atuou imediatamente após o acidente.

“Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, diz o comunicado.

O Beto Carrero World informou ainda que vai apurar internamente para esclarecer as causas do acidente. Em respeito à família e aos integrantes da equipe, a apresentação da atração está cancelada nesta segunda-feira (24/11).

