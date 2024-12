Roberto Carlos se irrita e ameaça parar com show após tumulto; vídeo

O Rei Roberto Carlos, ícone da música brasileira, protagonizou um momento tenso durante a abertura do Réveillon 2025 em Recife na noite de quinta-feira (26). O cantor, visivelmente irritado, ameaçou encerrar sua apresentação na praia do Pina, zona sul da capital pernambucana, onde cerca de 200 mil fãs aguardavam ansiosamente pelo espetáculo.

“Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, se não eu não continuo esse show”, declarou Roberto Carlos, demonstrando preocupação com a segurança do público e a qualidade do espetáculo.

Segundo relatos nas redes sociais, o cantor interrompeu sua performance para reclamar de fotógrafos que obstruíam a visão da plateia. O portal G1 informou que a queixa foi direcionada especificamente a um prestador da equipe de som que tirava fotos com flash, prejudicando a experiência dos espectadores.

Após o breve momento de tensão e a resolução do problema, Roberto Carlos retomou o show, para alívio dos milhares de fãs presentes. O incidente, no entanto, não é inédito na carreira do artista. Em 2022, durante uma apresentação no Rio de Janeiro, o Rei também demonstrou impaciência com o público, chegando a mandar um fã “calar a boca”.