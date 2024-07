Coritiba Crocodiles e Brown Spiders decidem, neste sábado (6), a partir das 14h30, a última vaga para a final do Paranaense de Futebol Americano. As tradicionais equipes curitibanas fazem a partida única no Croco Stadium, em Curitiba. Quem vencer enfrenta o Londrina Bristlebacks no Paraná Bowl, a final do campeonato.

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Federação Paranaense de Futebol Americano (FPFA)

História e Conquistas das Equipes

Coritiba Crocodiles e Brown Spiders são as equipes mais tradicionais de Curitiba. O time do Brown Spiders foi fundado em 2001 e tem os títulos do Sul Bowl (2005 e 2006), Pinhão Bowl e BFA Acesso – Divisão Sul. Na atual temporada, o time se classificou em segundo lugar na Conferência Ivaí com três vitórias e uma derrota.

Tricampeão brasileiro e dez vezes campeão paranaense, o Coritiba Crocodiles existe desde 2003 e é o maior representante do esporte no Paraná. A campanha deste ano no Paranaense foi impecável: líder invicto da Conferência Tibagi, com cinco vitórias e nenhuma derrota.

“Spiders e Croco é, sim, um jogo de rivalidade. A gente sabe que o pessoal corre mais, dá mais, se esforça mais e a gente está pronto pra fazer valer e ter um grande espetáculo em campo”, comentou o técnico principal do Brown Spiders, Anderson Candioto.

Spiders e Crocodiles, além do Paraná HP, são também os representantes do estado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano.

A partida entre Coritiba Crocodiles e Brown Spiders é neste sábado (6), a partir das 14h30, no Croco Stadium, Rua Diógenes Ridgley Raciop, 395, Tarumã, em Curitiba.

Quanto custa?

Os ingressos custam R$ 40 (R$ 20 meia) e podem ser comprados pelo site www.e-inscricao.com/coritibacrocodiles/semifinalcrocoxbrown ou com os atletas dos dois times. Mais informações no perfil do Coritiba Crocodiles.

