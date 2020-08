A rede de fast food McDonald’s lançou uma promoção no mínimo inusitada. Volta e meia internautas de todo o Brasil pedem coisas de graça para marcas famosas, normalmente com um “patrocina eu” no final do texto. A rede lançou a promoção #MéquiPatrocina e resolveu premiar todos os internautas que até o dia 19 de agosto pediram lanches para a rede.

“Comunicamos que É ISSO MESMO: o Méqui vai patrocinar você que vive pedindo patrocínio pra gente por aqui”, diz o comunicado no Twitter. Quem fez uma postagem do tipo “Méqui, tô quebrado, manda um lanche para mim” deve mandar o link da postagem para o whats da promoção (11) 3230-3223, seguir as instruções e ganhar um dos sanduíches tradicionais da empresa (um quarteirão com queijo).

A promoção também rola no Instagram. Veja o comunicado!