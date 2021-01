A rede de fast food McDonald1s inaugurou na última quarta-feira (20), no bairro Pinheirinho, em Curitiba, sua 29º unidade na na capital paranaense (32º na Grande Curitiba). A unidade fica instalada na Linha Verde, uma das mais importantes vias da cidade, sentido Sul, nº 17.518

A previsão, segundo os proprietários, é de atender moradores do próprio bairro, além de moradores da vizinhança (CIC, Sitio Cercado, Umbará). A nova unidade, que é Drive-Thru, possui 36 vagas de estacionamento e 102 lugares (sendo 86 no salão interno e 16 externas). O estabelecimento possui 280m² e irá gerar mais de 40 empregos diretos com a inauguração.

Para receber os clientes, o restaurante conta com o programa McProtegidos, iniciativa aplicada pelo McDonald’s por todo o Brasil. A ação tem o objetivo de conscientizar sobre a importância de respeitar o distanciamento social e destaca as medidas de higiene que foram reforçadas pela companhia visando um ambiente ainda mais seguro no período da pandemia.

A unidade conta com placas de acrílico nos balcões e Drive-Thru, dispensers de álcool em gel pelo salão, distanciamento nas mesas, adesivos de orientação nas filas, além do uso de equipamentos de segurança pelos funcionários, como máscaras, viseiras e luvas. Devido aos decretos estadual e municipal, os horários e datas de funcionamento dependem das regras estabelecidas pelas autoridades locais.

O horário de funcionamento, considerando o atual decreto da bandeira laranja da covid-19, é de segunda a sábado, das 10h às 22h, atendimento presencial, delivery e Drive-Thru. Domingo, das 10h às 22h, por delivery e Drive-Thru.