Ratos de Porão promete ferver Curitiba com show de punk neste sábado

Ratos de Porão, Repudiyo, Cülpado, Clã dos Mortos Cicatriz e Mustaphorius prometem ferver a CWB Hall com muito punk rock e metal neste sábado, 18 de novembro. A banda de punk rock paulista, da qual João Gordo é vocalista, nasceu nos anos 80 e é um dos maiores ícones do gênero no país. É dona de clássicos como “Beber até morrer” e “Crucificados Pelo Sistema”.

Os ingressos para o show de Curitiba estão à venda pela plataforma Bilheto, a partir de R$ 80 a meia-entrada, mais taxas, no setor pista.

Sobre a CWB Hall

A CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, a CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Serviço

Ratos de Porão na CWB Hall

18 de novembro de 2023 | Sábado

Ingressos: https://www.bilheto.com.br/comprar/1653/ratos-de-poro

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Curitiba – PR

Abertura das Portas: 20h00

Classificação: +18

