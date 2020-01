Fim de semana repleto de atrações para quem vai curtir uns dias de folga nas praias do Litoral do Paraná! Confira a agenda de eventos e programa-se!

Sertanejo ‘na faixa’

Foto: Reprodução/Instagram

A dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex faz show gratuito nesta sexta-feira (3) no Centro de Evento de Matinhos. Para este evento, foram disponibilizadas 20 mil pulseiras pelo governo do estado, que organiza os shows da Operação Verão Maior no Litoral do Paraná.

Trio Elétrico da RPC

Rafa Gomes. Foto: Divulgação/RPC.

Para começar 2020 com o ânimo lá em cima, o Trio Elétrico da RPC e o Bloco do Elvis vão animar a praia central de Guaratuba neste sábado (4), a partir das 17h. A festa será comandada por Rogério Cordoni, o “Elvis paranaense”, com a participação de apresentadores e repórteres da RPC, e Rafa Gomes, do “The Voice Kids”. O repertório vai reunir os clássicos do rock em ritmo de samba e marchinhas carnavalescas.

No ritmo do reggae

Foto: Divulgação.

O gaúcho Armandinho traz seus grandes sucessos de reggae e pop para o palco do Summer Park 2020, neste sábado (4). O show, que conta com a abertura das bandas Maneva e Sr. Banana, será no Parque de Eventos de Guaratuba, com portões abertos a partir das 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 70. Assinantes do Clube Gazeta tem 50% de desconto na compra de até quatro ingressos.

Mistura boa

Foto: Divulgação.

As bandas Atitude 67 e Cat Dealers desembarcam no Litoral do Paraná no sábado (4). Neste show com ritmos diferentes, o Atitude 67 apresenta uma mistura de pagode, funk e rap. Já o Cat Dealers representa a nova geração de música eletrônica. O show acontece no Café Curaçao, a partir das 17h. Convites a partir de R$ 70 no site Disk Ingressos.

Surf Music

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor e surfista norte-americano Donavon Frankenreiter não faz show no Litoral, mas passa por Curitiba na próxima quarta-feira (8), com a turnê do segundo volume do álbum Revisited. No show, que será na Ópera de Arame, Donavon traz no repertório músicas antigas e atuais de sua carreira. Os ingressos estão a partir de R$ 50. Assinantes do Clube Gazeta tem 50% de desconto em até dois ingressos.