Quer curtir o fim de semana em Curitiba? Veja a agenda cultural!

O mês de abril está na área. Curitiba e cidades da região metropolitana terão bons programas para toda a família. Já neste primeiro fim de semana do mês, tem Festival de Teatro com programação infantil, cinemas com sessões gratuitas e shows com direito a muita animação.

Shows

No sábado (1.º), tem o Curitiba Folia, evento que vai abrigar apresentações do Xanddy Harmonia, Banda Eva, Parangolé e Tomate. O local é o Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ingressos a partir de R$ 190 para mulheres e R$ 220 para masculino. Compra pelo site https://www.blueticket.com.br/ .

Foto: Reprodução redes sociais Xanndy Harmonia

Teatro

Outra sugestão é acompanhar o Guritiba, uma das mostras especiais do Festival de Curitiba. Com uma programação voltada ao público infantil e juvenil, são atrações teatrais, musicais e atividades recreativas. O foco é a formação de plateia e o lazer cultural em família. As apresentações e brincadeiras acontecem entre os dias 01 e 9 de abril, no Teatro Bom Jesus. Uma dica é o Papelê – Uma Aventura de Papel. As sessões ocorrem neste sábado e domingo (02), às 16 horas. Ingressos custando $66 (inteira) e R$33 meia-entrada.

Foto: Divulgação/Max Reinert

Cinema

Ainda no sábado, às 16h, uma boa é acompanhar a exibição do filme gratuita do filme As Bicicletas de Belleville (2003), animação francesa que foi indicada ao Oscar. O filme conta a história de Madame Souza, que tem seu neto sequestrado durante uma edição do Tour de France. Então, ela, seu cachorro e uma equipe de cantores se juntam para resgatá-lo. É na Cinemateca de Curitiba, na Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, no bairro São Francisco.

Ao lado da Natureza

Que tal ir com a família na Gruta do Bacaetava? A gruta fica localizada em Colombo, região metropolitana, às margens da continuação da PR-417, conhecida como Rodovia da Uva.

O local tem uma estrutura toda montada para receber os turistas e guias especializados acompanham o passeio e contam toda a história que envolve a caverna, seu descobrimento e exploração. O passeio dura em média 40 minutos. A visitação é gratuita. O endereço é na Rodovia Antônio Gasparin, 120, no bairro Bacaetava, em Colombo, na Região Metropolitana.

Foto: Arquivo/Jonathan Campos/Gazeta do Povo

Por fim, vamos valorizar o Zoo de Curitiba. São diferentes espécies, tanto nativas do Brasil, quanto de outras regiões do mundo. O espaço contribui para a conservação da fauna, por oferecer condições de reprodução para animais nativos, e por servir de porto seguro para espécies de aves migratórias. O Zoo fica na Rua João Miqueletto, 1500, no bairro Alto Boqueirão.

Veja que incrível