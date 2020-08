Confira as dicas dos Chefs 5 Estrelas, eleitos pelo Prêmio Bom Gourmet 2019, para dar um toque de chef em bebidas quentes:

Igor Marquesini, do Restaurante Igor

“Para este friozinho, nada melhor do que um bom café para nos esquentar. Gosto de passar um café mais forte, na cafeteira aeropress, e misturar com uma dose de whisky ou uma boa cachaça envelhecida e uma colher de açúcar demerara. Depois, é só aquecer um pouco de creme de leite, um que tenha um percentual baixo de gordura, e finalizar a bebida.”

Kazuo Harada, do Hai Yo

“O que mais gosto em bebidas quentes é o missoshiro, uma pasta de soja muito tradicional na culinária japonesa. O missô dá um toque especial aos pratos, e ainda possui alto teor nutricional. A minha receita leva um ingrediente secreto: o Shochu, uma bebida típica do Japão que faz toda a diferença.”

Kika Marder, do Sel et Sucre Bistro

“Tenho alguns truques na manga para transformar o chocolate quente! Para começar, nada de achocolatado em pó, vamos aproveitar o chocolate puro! Anota essa dica: eu fervo o leite com um pau de canela e fava de baunilha para saborizar e aromatizar o leite. Logo após, incluo o creme de leite, o chocolate em barra – uso um pouco do chocolate ao leite e um pouco do meio amargo para equilibrar a doçura – e um gole de conhaque. O chocolate quente vai ficar supercremoso e especial, experimentem!”

Lênin Palhano, do Nomade

“Gosto muito de mate. Aqui no Nômade, usamos o mate tostado da Matte N ́ Roll, seja gelado ou quente. Mas nesse inverno, para incrementar qualquer chá quente, uma boa dica é bater ½ dose de rum com uma colher de melado de cana e colocar no chá. Com certeza vai aquecer!”

Manu Buffara, do restaurante Manu

“Nessa edição, a chef Manu traz a receita de um chocolate quente superdiferente, que leva merengue italiano e raspas de cumaru. “Esse é o chocolate quente que faço para as minhas filhas, e elas adoram tomar acompanha do de um cookie do Manuzita”, conta a chef.”

Confira a receita que a chef faz com as filhas:

Chocolate quente da Maria e Helena

Chef Manu Buffara, do Manu (CWB) e Ella (NY)

Preparo: Fácil

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite

3 colheres (sopa) de chocolate em pó amargo ou em gotas derretido

1 canela em pau

5 colheres de merengue italiano

Raspas de cumaru a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite, o merengue e o chocolate em pó. Depois despeje a mistura em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ferver. Desligue, retire a canela, coloque as raspas de cumaru, bata novamente no liquidificador e sirva ainda quente.

